Заказать рекламу

В Саранске при столкновении легковушки и фуры погибла молодая девушка

Репортер

Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД Мордовии.

Авария произошла в минувшую субботу в Октябрьском районе Саранска. Вечером на улице Полевой молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21099, столкнулся с большегрузом «МАН». По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущество грузовику при выезде со второстепенной дороги. В результате столкновения тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка ВАЗ-21099. Девушка скончалась в машине «скорой помощи» при транспортировке в больницу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
«Скорая» будет приезжать быстрее

Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Не ранний брак

В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет

Кирилл Данилов - лучший!

С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...

Конкурс красоты

№13  Виктория

 Посмотреть все фотографии