В Саранске при столкновении легковушки и фуры погибла молодая девушка

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Правоохранительные органы проводят проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, в котором погибла 23-летняя девушка. Об этом сообщили в ГИБДД Мордовии.
Авария произошла в минувшую субботу в Октябрьском районе Саранска. Вечером на улице Полевой молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ-21099, столкнулся с большегрузом «МАН». По предварительной информации, водитель легковушки не предоставил преимущество грузовику при выезде со второстепенной дороги. В результате столкновения тяжелые травмы получила 23-летняя пассажирка ВАЗ-21099. Девушка скончалась в машине «скорой помощи» при транспортировке в больницу.
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