В Мордовии двое малолетних детей и их дедушка отравились угарным газом

Следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по факту гибели двух малолетних детей и их дедушки в Торбеевском районе республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как стало известно «ВС», 7 апреля 2017 года в жилом доме в селе Кажлодка Торбеевского района с признаками отравления угарным газом были обнаружены тела девочки и мальчика, 2011 и 2013 годов рождения соответственно, а также их дедушки в возрасте 62-х лет. Еще один ребенок, 2009 года рождения, из дома был доставлен в больницу. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили родители детей, когда вернулись домой с работы. По предварительным данным, угарный газ распространился по дому вследствие того, что была закрыта заслонка печи отопления.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. С целью установления причины смерти пострадавших следователем назначены судебно-медицинские экспертизы.