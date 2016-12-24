Жителя Мордовии будут судить за двойное убийство

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении 46-летнего жителя Старошайговского района республики Валерия Гришина. Он обвиняется в убийстве двух человек и причинении тяжкого вреда здоровью.

Как было установлено в ходе следствия, между обвиняемым и 29-летним жителем Старого Шайгово сложились неприязненные отношения из-за того, что мужчина общался с бывшей женой обвиняемого. В июне 2016 года в ходе телефонного разговора и последовавшей ссоры они договорились встретиться для дальнейшего выяснения отношений. Убийственное рандеву состоялось днем 19 июня 2016 года под автомобильным мостом через реку Сивинь вблизи села Старое Шайгово. При этом Валерий Гришин прихватил с собой переделанный штык-нож к автомату, а его визави явился на встречу с тремя приятелями. Но разговора не получилось - обвиняемый нанес своему оппоненту четыре удара штык-ножом в область грудной клетки и спины. От полученных повреждений пострадавший скончался на месте. Двое знакомых убитого попытались вмешаться, в результате чего один получил удар штык-ножом в область груди, а второй - ранение в ногу. На первый взгляд, не самая страшная рана в действительности оказалась фатальной - мужчина скончался на месте происшествия через непродолжительное время от острой кровопотери.

В дальнейшем и сам обвиняемый с полученными в ходе борьбы телесными повреждениями, и потерпевший с ножевым ранением в области грудной клетки были доставлены в больницу, где им была оказана необходимая медицинская помощь.

В СКР подчеркивают, что по данному факту собрана достаточная доказательная база. Уголовное дело направлено в суд.