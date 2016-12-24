В Мордовии изъят поддельный алкоголь на 1,5 миллиона рублей

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ совместно с региональным УФСБ России задержаны два бутлегера. Правоохранители считают, что они перевозили из-за пределов республики и хранили с целью сбыта алкогольную продукцию, часть которой имела акцизные марки с признаками подделки, часть была немаркированной.

Во время оперативных мероприятий обнаружено и изъято 2624 бутылки фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых брендов и 820 литров спирта. Возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции, подлежащей обязательной маркировке акцизными марками в крупном размере». Санкции этой статьи предусматривают до 3 лет лишения свободы.

Аналогичный факт выявлен в Ковылкинском районе. В помещениях, принадлежащих местному жителю, сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ России по Мордовии обнаружено и изъято 6892 бутылки алкогольной продукции, в том числе коньяка без акцизных марок либо с марками, имеющими признаки подделки. Также изъято 305 литров спиртосодержащей жидкости, крышки со стопорными кольцами, дозаторы, стеклянная тара различного объема для изготовления фальсифицированной продукции. Назначено исследование изъятого алкоголя на предмет наличия веществ, опасных для жизни и здоровья.

Владельцы одного из подпольных складов заявили, что занимаются незаконным алкогольным бизнесом уже больше года. По их словам, в Мордовию алкоголь поставляли из Казахстана по 125 рублей за бутылку. Якобы крупные партии фальшивого алкоголя периодически забирали покупатели для дальнейшей перепродажи в Москве. За бутылку поддельного пойла мордовские дельцы просили 150 рублей. Среди марок, которые подделывали оборотистые деятели, фигурировали водка «Парламент», «Застолье», «Подмосковные вечера», «Finskaya», «Родник», «Саранская», коньяки - «Hennessy», «Imperial», «Кизляр» и другие.

Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей. В настоящее время сотрудниками МВД и УФСБ проводится проверка торговых точек, где мог осуществляться сбыт фальсифицированного алкоголя, а также устанавливается место его производства.