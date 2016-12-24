В Мордовии изъят поддельный алкоголь на 1,5 миллиона рублей

В Саранске будет открыта новая мебельная фабрика
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
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Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
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Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...