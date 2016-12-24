Устроители нелегальных казино предстанут перед судом

По делу об организации подпольных азартных игр в Саранске ответ в суде будут держать шесть человек. По данным правоохранителей, 33-летний Дмитрий Глазков и 32-летний Евгений Лачин являются устроителями этого бизнеса, еще четверо - девушки от 23 до 36 лет - администраторами игорных заведений. В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение по статье «Незаконная организация и проведение азартных игр, совершенная группой лиц по предварительному сговору и сопряженная с извлечением дохода».

Операция по задержанию деятелей игорного бизнеса проводилась в марте прошлого года одновременно в нескольких районах Саранска. Всего в мероприятии, проводимом республиканским МВД во взаимодействии с УФСБ России по РМ и следственными органами, было задействовано более 80 сотрудников правоохранительного блока. В результате пресечена незаконная деятельность четырех игорных заведений, двое из которых работали подпольно - в клубы могли попасть лишь постоянные клиенты. Два других действовали под видом конторы по реализации векселей. Принцип вексельной системы незатейлив - клиент передавал администратору клуба паспорт для регистрации и получал так называемую торговую карту, на которую вносил деньги. Затем с этой картой посетитель садился за игровой автомат с удаленным доступом через интернет к серверу, расположенному за пределами Мордовии, и вносил деньги.

В ходе обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли более 27 игровых и лотерейных терминалов, черновые записи, бухгалтерские документы, ноутбуки, а также около 50 тысяч рублей, охотничий обрез и 33 патрона к нему.

Как установили следственные органы, в первые месяцы 2015 года Глазков и Лачин арендовали в Саранске помещения по улицам Пролетарской и Рузаевской, где разместили игровое оборудование, наняли четырех барышень в качестве администраторов игровых залов и принялись стричь бабки с клиентов. По информации правоохранительных органов, за последний месяц устроители нелегального бизнеса заработали более 1 миллиона рублей. Дмитрий Глазков и Евгений Лачин были задержаны, а потом помещены судом под домашний арест. В рамках расследования все шестеро обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью.

Похожее уголовное дело, но уже по другим устроителям нелегального казино было передано для рассмотрения в Пролетарский суд Саранска. Организаторами по делу проходят 35-летний Сергей Жаренков и 36-летний Роман Куракин. Кроме них, как и в первом случае, в деле фигурируют четыре девушки, администраторы-операторы. Этой шестерке предъявлено обвинение по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой». Как утверждает следствие, с августа 2015-го по февраль 2016 года Жаренков и Куракин организовали незаконное проведение азартных игр в Лямбирском и Пролетарском районах. За это время ими был извлечен доход в общей сумме не менее 800 тысяч рублей.

После утверждения обвинительного заключения по двум уголовным делам они направлены в суд для рассмотрения по существу.