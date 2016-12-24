Скончался разбившийся в люльке строитель

Больше недели врачи четвертой городской больницы пытались спасти жизнь 26-летнему рабочему Сергею Хохлову. Он получил серьезные травмы в результате непонятного инцидента, произошедшего 22 марта во дворе дома № 43 по улице Попова в Саранске. Двое рабочих проводили ремонт фасада дома и находились в строительном подъемнике на высоте пятого этажа. Неожиданно люлька сорвалась и рухнула на козырек подъезда.

Рабочие получили тяжелые травмы, но остались живы. Первым на помощь к ним прибежал коллега, который оставался внизу. Вскоре на место происшествия прибыли две машины «скорой помощи» и доставили пострадавших в ближайшее медицинское учреждение. Из двух рабочих больше всего досталось Сергею Хохлову - у него были зафиксированы многочисленные переломы и травмы головы. А вот коллега Сергея, по словам медиков, родился в рубашке - после оказания помощи он был отпущен домой.

Жители дома, где произошло ЧП, считают, что всему виной неисправный механизм подъемника. За несколько дней до этого рабочие трудились в другой люльке, однако вскоре ее поменяли.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска Следственного управления СК РФ по РМ проводится проверка обстоятельств этого несчастного случая.