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Скончался разбившийся в люльке строитель

Репортер

 

Больше недели врачи четвертой городской больницы пытались спасти жизнь 26-летнему рабочему Сергею Хохлову. Он получил серьезные травмы в результате непонятного инцидента, произошедшего 22 марта во дворе дома № 43 по улице Попова в Саранске. Двое рабочих проводили ремонт фасада дома и находились в строительном подъемнике на высоте пятого этажа. Неожиданно люлька сорвалась и рухнула на козырек подъезда.
Рабочие получили тяжелые травмы, но остались живы. Первым на помощь к ним прибежал коллега, который оставался внизу. Вскоре на место происшествия прибыли две машины «скорой помощи» и доставили пострадавших в ближайшее медицинское учреждение. Из двух рабочих больше всего досталось Сергею Хохлову - у него были зафиксированы многочисленные переломы и травмы головы. А вот коллега Сергея, по словам медиков, родился в рубашке - после оказания помощи он был отпущен домой.
Жители дома, где произошло ЧП, считают, что всему виной неисправный механизм подъемника. За несколько дней до этого рабочие трудились в другой люльке, однако вскоре ее поменяли. 
Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска Следственного управления СК РФ по РМ проводится проверка обстоятельств этого несчастного случая. 

 

 

                       

 

 

 

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