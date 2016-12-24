10 лет за спонтанное убийство

Денег нет, но вас починят!
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Жители Саранска и в этом сезоне сильно сэкономили на плате за отопление
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики...