10 лет за спонтанное убийство

Ленинский суд Саранска вынес приговор 43-летнему Геннадию Феоктистову. Он обвинялся в убийстве 32-летнего жителя Саранска Александра Орешкина.

В ночь с 4 на 5 ноября коллеги по стройке Александр Орешкин и Павел Гущин отмечали День народного единства в доме по улице Болдина. Компанию парням составила подруга Орешкина. Поздним вечером Павел Гущин отправился домой. Однако в тот момент Александру позвонил еще один товарищ и предложил продолжить веселье. Поначалу Орешкин отказался и сказал, что собирается спать. Но девушка воспротивилась: «Пусть приезжает!». Парочка серьезно поссорилась, и обиженная барышня заявила, что собирает вещи и уезжает к родителям. Она вызвала такси и вышла на улицу.

Александр Орешкин позвонил Гущину и попросил его вернуться, чтобы продолжить застолье. Но Павел пришел в гости к Орешкину не один, а со своим дядей Геннадием Феоктистовым. Когда Орешкин вышел на улицу встречать гостей, то увидел свою возлюбленную, которая ждала такси. Между парочкой снова вспыхнула ссора.

По словам Геннадия Феоктистова, парень грубо разговаривал с девушкой, и он сделал ему замечание. В ответ тот схватил Феоктистова за шею и оттолкнул от себя. За дядю заступился племянник Гущин, парни схватили друг друга за одежду, начали бороться и упали на землю. Феоктистов решил заступиться за родственника. Он оттолкнул оппонента в сторону, повалив на спину, сел на него сверху и трижды ударил ножом в грудь.

Раненый Александр Орешкин сумел подняться и даже побрел домой, однако, пройдя пару сотен метров, упал и больше не двигался. Врачи нашли его на улице Докучаева, парень был уже мертв. Клинок задел сердце - ранение оказалось смертельным. В отношении Феоктистова было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Следователи изъяли орудие преступления - нож-бабочку.

Известно, что Геннадий Феоктистов ранее не судим, временно не работал, женат и имеет на иждивении малолетнего ребенка. В суде он признал вину частично.

Суд с учетом смягчающих наказание обстоятельств назначил Феоктистову наказание в виде лишения свободы на срок 10 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.