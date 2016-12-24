Саранские терминалы «накормили» имитацией банкнот

140 сантиметров характера
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Перспективы создания в Саранске мебельной фабрики «Бертавуд» рассматривались 2 марта в ходе рабочей встречи Главы Мордовии Владимира...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными