Саранские терминалы «накормили» имитацией банкнот

В конце марта неизвестные нашпиговали терминал по приему банкнот в одном из магазинов Саранска 36 фальшивыми купюрами номиналом 500 рублей. Аферисты перечислили на банковские карты и пополнили баланс мобильных телефонов на сумму 18 тысяч рублей. Факт мошенничества был обнаружен владельцем терминала при выемке денег.

Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РМ выяснили, что банковские счета и сим-карты, фигурировавшие в преступлении, оформлены на жителей Башкирии. Особенность этих фальшивок состояла в том, что даже совсем не искушенный в бонистике человек был способен определить, что перед ним подделка. А вот терминал с этой простой задачей почему-то не справился. У изъятых денежных знаков отсутствовали микроперфорация, серии и номера, было низкое качество бумаги, и главное: вместо слова «рублей» красовалось издевательское «бублей», а надпись «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» превратилась в «БИЛЕТ БАНКА РОСРОС».

Приметы предполагаемых сбытчиков: первому на вид 25-30 лет, среднего телосложения, рост 165-170 см, волосы темные, на лице щетина. Был одет: куртка стеганая темного цвета средней длины. Второму: на вид 20-25 лет, худощавого телосложения, рост 175-180 см. Был одет: темная куртка, темные джинсы.

Мордовскими полицейскими созданы несколько групп оперативных сотрудников, которые занимаются розыском подозреваемых. Перекрыты въезды в регион, проводится досмотр автотранспорта на предмет обнаружения и провоза поддельных денежных купюр.

Всех, кому что-либо известно о личностях или местонахождении данных граждан, просим позвонить по телефонам: 47-77-71 или 02.