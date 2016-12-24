Приказано уничтожить

В Верховном суде РМ вынесен приговор по делу 41-летнего Александра Юдина. На основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей он признан виновным в убийстве известного в уличных кругах Саранска Александра Седова. Правоохранители называли последнего одним из ближайших соратников криминального лидера Виталия Шиндяпина.

Убийство произошло 28 марта 2002 года. Юдин с напарником расстреляли в подъезде дома по улице Коммунистической 28-летнего Александра Седова, когда тот выходил из квартиры. Преступление оставалось нераскрытым до марта 2016 года. Однако совместная работа следователей СК и сотрудников полиции дала свои результаты - были установлены свидетели преступления, которые указали на Юдина, как на причастного к его совершению. В результате следствие по уголовному делу было возобновлено, Юдин задержан. К этому времени он занимал пост директора подразделения по Пензе ООО «Инвест-Гарант». Показания, которые Александр Юдин дал в ходе допросов, а также их проверка на месте подтвердились другими материалами уголовного дела.

«Теперь можешь рассчитывать на защиту «Химмаша»

«В 1998 году я пытался заняться коммерцией и через кого-то из общих знакомых познакомился с Алексеем Лосевым, - рассказал на следствии Александр Юдин. - Он проживал через дом от меня и являлся одним из членов организованной группы «Танимовские». Их еще называли «Химмаш», так как, насколько я понял, большинство участников этой группы проживали в одноименном районе и контролировали коммерческие объекты района. Лосев согласился мне помочь в развитии бизнеса...

Из общения с друзьями и знакомыми, средств массовой информации и во время обучения в школе я знал, что в Саранске действовали различные молодежные преступные группы, как их тогда называли, «конторы». Многие из парней, с которыми я учился, имели отношение к деятельности той или иной «конторы». В 1980-х годах «контор» было большое количество, их названия я уже не помню. В них состояли парни, которые вместе учились либо занимались спортом. Из-за большого количества «контор» часто происходили различные конфликты, так как их участники пытались поднять свой авторитет.

Многие «конторы» объединялись, укрупнялись. В 1990-е годы появились уже более организованные группы, названия которых были известны широкому кругу людей - «Юго-западские», «Мордовские», «Борисовские», «Химмашевские», «Светотехстроевские». В 1990-х годах участники различных групп стали заниматься криминальным покровительством предпринимателей и сами начали развивать бизнес. В то время заняться каким-либо видом коммерческой деятельности без защиты участников той или иной преступной группы было невозможно.

Примерно через год после начала нашего общения Лосев предложил мне стать членом «Химмашевских». Сказал, что я устраиваю его как деловой партнер и надежный человек. При этом Лосев объяснил, что в составе группы «Химмаш» я буду исключительно его человеком и выполнять только его поручения, другие «Химмашевские» меня ничего делать не заставят. Лосев сказал: «Твой статус «по улице» повысился, теперь можешь рассчитывать на защиту «Химмаша» в возможных конфликтах», которые в то время происходили довольно часто, в разрешении тех или иных коммерческих вопросов.

Также Алексей объяснил мне, что, если откажусь, буду всего лишь коммерсантом, то есть человеком, не имеющим никакого веса, у которого в любой момент могут все забрать. Осмыслив предложение, я согласился.

Из общения с Лосевым мне стало известно, что в группе «Химмаш» существует определенная структура и действуют строго определенные правила поведения, которые необходимо выполнять. Лосев объяснил, что в группе есть люди, которые занимают лидирующее положение, у которых есть свои подчиненные».

Через некоторое время Лосев поручил Юдину найти надежных молодых парней. Александр привлек в группу двух жителей Саранска. Новобранцы занимались спортом, поддерживали хорошую физическую форму, не злоупотребляли спиртным и годились для выполнения даже самых жестоких заданий. Юдин предупредил, чтобы они тщательно скрывали свою принадлежность к «Химмашу» - в целях собственной же безопасности. Юдин и его «молодые» были людьми Лосева, с остальными коллегами по группировке бригадир их не знакомил, но при этом платил парням небольшие деньги. Называть фамилии этих молодых бойцов следователю Юдин наотрез отказался.

«Если бы отказался, меня самого убили бы»

До 2002 года Александр Юдин выполнял различные поручения Лосева, в основном связанные с вопросами бизнеса. Но вот в начале 2002 года покровитель сообщил, что у «Химмашевских» разгорелся острый конфликт с «Шиндяпинскими», и предупредил Юдина: «Веди себя осторожнее, могут и подстрелить». А заодно сказал подготовиться к проведению опасных операций вплоть до устранения оппонентов. Члены воюющих группировок стали скрываться, некоторые уехали за пределы Саранска, другие перебрались на съемные квартиры, пошла тотальная слежка друг за другом.

«Лосев сообщил мне данные наиболее весомых и опасных членов группировки «Шиндяпинские», таких как: Лобанов Алексей, Седовы Александр и Виктор и другие, всех не помню. А в марте 2002 года Лосев дал мне адрес места жительства Александра Седова. Он приказал, чтобы двое моих молодых стали следить за домом по ул. Коммунистической, 13 - надо было узнать, когда он здесь появится. Парни следили из подъезда соседнего дома. Седов долгое время не показывался. Разведка доложила, что оппонент из вражеской группировки объявился только 27 марта.

Лосев сказал, что терять время нельзя и необходимо расстрелять Седова на следующий день, когда он будет выходить из своей квартиры на 4-м этаже.

Бригадир объяснил, что лучше стрелять с лестничной площадки верхнего этажа, сразу после того как тот выйдет из квартиры. Лосев предупредил, что Седов может быть вооружен, скорее всего, будет передвигаться с охраной, поэтому необходимо напасть неожиданно, чтобы ни он, ни его охрана не имели возможности среагировать. Поскольку я был зависим от Лосева, то опасался - если бы отказался, меня самого убили бы. Поэтому я согласился на это преступление».

«Мы с напарником сделали по контрольному выстрелу в голову»

«Лосев передал мне и второму человеку пистолеты ТТ с полными обоймами, - рассказал Юдин. - С места совершения убийства Александра Седова мы с напарником должны были скрыться раздельно и позже доложить о результатах операции Лосеву. Утром следующего дня мы с напарником зашли в подъезд дома, где жил Седов. Мы поднялись на лестничную площадку 5-го этажа так, чтобы нас не увидела охрана Седова. Стали ждать, когда он выйдет из квартиры. После обеда в квартиру пришли двое парней, как мы поняли - охранники Александра Седова. Примерно в 15-16 часов из квартиры стали выходить люди, мы достали оружие и стали спускаться вниз. Я пошел первым. Когда спускался по лестнице, ведущей на площадку 4-го этажа, увидел перед собой двух парней, одним из которых был Александр Седов, второй - еще один его брат Владимир. Именно он позже опознал меня на очной ставке.

Владимир шел первым, как только он увидел нас, побежал вниз по лестнице, брат последовал за ним. Мы с напарником выстрелили по два-три раза, попали или нет, не знаю. Мы нагнали Александра Седова только на первом этаже. От наших выстрелов он упал у выхода из подъезда. Мы с напарником сделали по контрольному выстрелу в голову. Владимиру Седову удалось убежать. Выбежав из подъезда на улицу, мы свернули налево, пробежали по двору дома мимо забора детского садика в сторону проспекта Ленина. По дороге я выбросил пистолет около какого-то гаража. После этого я спокойным шагом дошел до остановки, сел на троллейбус и доехал до Химмаша. Вечером я сообщил Лосеву о выполненном задании, но он уже знал, что Александр Седов был мертв.

О расстреле Александра Седова я никому не рассказывал для собственной безопасности. В ноябре 2002 года Лосева убили в магазине «Антрацит». Рассказывал он кому-либо при жизни об убийстве Седова или нет, я не знаю».

Приговором суда Юдину назначено наказание в виде 12,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу не вступил.

Сергей НОВИЦКИЙ