Муниципальные служащие Саранска начали очередной сезон патрулирования города совместно с полицией

В столице Мордовии вновь начали свою деятельность добровольные народные дружины с участием работников Администрации городского округа Саранск. Эта работа стала традиционной и проводится муниципалитетом по инициативе Главы Саранска Петра Тултаева уже четвертый год подряд. С наступлением весны и до середины осени работники Администрации города совместно с сотрудниками правоохранительных органов обеспечивают правопорядок. Работа ведется с патрульно-постовой службой и участковыми уполномоченными. Первый в этом году совместный рейд прошел в минувшую пятницу.

«В общей сложности в патрулировании городских территорий задействовано около 90 сотрудников администрации. За сезон каждый из них выходит на дежурство по 3-4 раза, - рассказал начальник Управления контроля и взаимодействия с административными органами администрации Сергей Кривов. - Еженедельно в работе народных дружин принимает участие по 10 человек. Шесть из них совершают обходы с патрульно-постовой службой и четверо - с участковыми».

График патрулирования в этом году, как и раньше, был составлен и утвержден заранее распоряжением Администрации городского округа. Кроме привычных уже для патрулирования улиц города в график обеспечения правопорядка включены рабочие поселки Луховка, Ремзавод, Николаевка, Ялга. Здесь рейды проводятся поочередно. А вот в поселке ТЭЦ-2 - еженедельно. Жители именно этого жилого микрорайона в минувшем году обращались к Главе города с просьбой о проведении этой работы у них в поселке, а позднее благодарили Петра Тултаева за оказанную поддержку по общественной охране их территорий. Особое внимание в ходе этой работы будет уделяться и улицам на окраинах города: Пушкина, Солнечной, Т. Бибиной и ряду других.

Первые итоги совместного патрулирования уже есть. Сотрудниками полиции при содействии представителей муниципалитета составлено шесть протоколов. Четыре из них - за мелкое хулиганство, и по одному - за распитие алкоголя в общественных местах и мелкое хищение. Кроме того, совместно с участковым работники администрации проводили обходы участков. В результате чего были проверены семь притонов, три лица, состоящих под административным надзором, проведена разъяснительная работа с семейными дебоширами, а также с условно осужденным.

Сотрудники администрации приняли участие и в сборе материала по статье, связанной с нанесением побоев, проверили четыре дома по ул. Пушкина в части закрытости доступа в чердачные и подвальные помещения, а также на предмет наличия на фасадах многоквартирных домом надписей телефонов по продаже спайсов. По жалобе гражданина также была проверена квартира, в которой проживают квартиранты.

Но у этой общественной работы есть и другая, не менее важная сторона: воспитательная. Во время дежурств муниципальным служащим зачастую приходится общаться с не очень законопослушными горожанами и делать все возможное, чтобы они сами осознали свои неблаговидные поступки и, пусть не сразу, встали на путь исправления.