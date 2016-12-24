Жители Саранска, имеющие льготы на проезд в общественном транспорте, сохранят их

«Скорая» будет приезжать быстрее
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Это стало возможно благодаря новой автоматизированной системе диспетчеризации службы «Скорой помощи», которая была презентована в...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Как изменится жизнь автовладельцев после вступления в силу закона о замене выплат по ОСАГО ремонтом
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
С 27 по 31 марта в Ульяновской области проходил финальный этап межрегионального конкурса «Ученик года - 2017». Из 70 участников заочного тура по...
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей