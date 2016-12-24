Жители Саранска, имеющие льготы на проезд в общественном транспорте, сохранят их

В настоящее время несколько категорий жителей Саранска пользуются льготным проездом в городском общественном транспорте. Все категории льготников, имеющих в настоящее время право на бесплатный проезд в городском транспорте, и в дальнейшем будут пользоваться этой льготой без ограничений.

Однако ряд изменений в предоставление льгот на проезд, принятых республиканским законодательством (Закон РМ от 28.12.2016 № 110-З), вводится с 1 июля текущего года. Как пояснили в КУ «Транспортное управление городского округа Саранск», они коснутся работающих пенсионеров, ветеранов труда и ветеранов военной службы, которые впервые обратятся за льготой на бесплатный проезд в общественном транспорте 1 июля текущего года. В том случае, если их среднемесячный доход будет превышать 15 тысяч рублей, эта льгота им предоставляться не будет.

Пенсионерам, ветеранам труда и военной службы, которые обратятся за льготой до 1 июля 2017 года, бесплатный проезд в общественном транспорте сохраняется.

Следующая категория - это студенты и аспиранты вузов республики. Сейчас им также предоставляется бесплатный проезд в общественном транспорте. Между тем студентам и аспирантам, принятым на очную форму обучения в высшие образовательные учреждения или государственные научные организации Республики Мордовия после 1 июля 2017 года, эта льгота предоставляться не будет. Исключение составят лишь студенты и аспиранты из малоимущих семей, семей с четырьмя и более детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Пока же всем студентам и аспирантам, принятым в учебные заведения до 1 июля 2017 года, льготы на бесплатный проезд в общественном транспорте будут предоставляться в полном объеме.