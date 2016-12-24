«Ограничивать мою свободу с таким диагнозом - преступно!»

Первое заседание по громкому коррупционному делу бывшего прокурора Октябрьского района 50-летнего Николая Парамонова не предвещало каких-либо примечательных событий. Как правило, в дебюте судебного процесса обычно все ограничивается тем, что прокурор озвучивает обвинительное заключение, и дело откладывают до следующего заседания. Но тут на сцену выступил рязанский адвокат Парамонова Валерий Котилогли. Защитник устроил в суде настоящий спектакль театра одного актера.

«Я вам запрещаю снимать!»

Бывшего прокурора Октябрьского района Николая Парамонова заводят в зал заседаний в наручниках и с большим пакетом, в котором, судя по всему, находились документы. Следом появляются адвокаты, у него их двое - местный Евгений Волков и рязанский Валерий Котилогли. Последний - человек весьма любопытный и даже эпатажный, в чем уже успели убедиться местные журналисты, прокуроры и судьи. Несколько лет назад он участвовал в процессе по другому громкому коррупционному делу.

- Я вам запрещаю снимать! - едва завидев камеры, грозно закричал Котилогли.

- А вы кто? - поинтересовались представители прессы.

- Я - адвокат!

- Позвольте, но здесь все решает судья, - осадили адвоката журналисты.

- Я сейчас буду делать заявление и требовать, чтобы вас удалили из зала.

- Вы ордер выписали? - интересуется секретарь у разошедшегося адвоката.

- Еще нет. У меня ручки нет.

- Так, выписывайте скорее, сейчас судья придет.

Котилогли сел выписывать ордер, но до прихода судьи сделать этого так и не успел.

Едва председательствующая на процессе Ляйля Баляева появилась в зале, рязанский адвокат тут же вскочил с места и заявил:

- Скажите журналистам, чтобы не снимали!

- У нас открытое судебное заседание, проводится оно гласно, я не могу запретить представителям средств массовой информации выполнять профессиональные обязанности.

- Тогда запишите в протокол, что они мешают мне работать, - обращается к секретарю Котилогли.

- Мы еще не начали заседание, давайте сначала начнем, - предлагает судья.

- Тогда я не буду сидеть возле скамьи подсудимых! - обиженно заявляет адвокат.

- Ваше право.

Обычно от фото- и видеокамер прячутся подсудимые - они не хотят, чтобы их лица опознали потерпевшие по эпизодам, которые, может быть, еще неизвестны следствию. На этот раз от камер прятался адвокат. В связи с чем было связано такое поведение, остается только догадываться.

Защитник забирает документы, идет в конец зала и садится на последний ряд. После того как он наконец заполнил необходимые бумаги, процесс стартовал.

«Состояние моего здоровья в настоящий момент плохое»

- Парамонов Николай Васильевич, - сообщает о себе бывший прокурор. - Родился 11 октября 1966 года в селе Старое Бадиково Зубово-Полянского района. До ареста проживал в Саранске по улице Советской. Военнообязанный, женат, несовершеннолетних детей на иждивении не имею. У меня двое взрослых детей. Не судим, к административной ответственности не привлекался.

- Служили?

- Да.

- В горячих точках были?

- Нет.

- Государственные награды, почетные звания?

- Почетное звание имелось, но его сняли.

- Имеются ли у вас иные сведения о ваших заслугах?

- Почетные грамоты…

- Николай Васильевич, - прерывает клиента Котилогли, - больше ничего говорить не надо.

- Возникнет необходимость в ходе судебного заседания, тогда предоставите, - заявляет судья. - Поясните суду, каково ваше состояние здоровья на сегодняшний момент?

- Когда произошло дорожно-транспортное происшествие, после него у меня случился инфаркт миокарда, я долгое время лечился в больнице. Мне была сделана высокотехнологичная операция на сердце. Врачи поставили диагноз: «Ишемическая болезнь сердца, атеросклероз коронарных артерий. Это означает, что проходимость моих суставов сердца (Парамонов видимо, перепутал слово и хотел сказать - сосудов - прим. ред.) составляет от 15 до 25%.

Условия содержания в местах лишения свободы с таким диагнозом не приемлемы. Лично мое мнение, ваша честь, содержать человека с таким диагнозом в СИЗО, ограничивать свободы и лишать самого неприкосновенного права - на жизнь, я считаю, - это преступно! Состояние моего здоровья в настоящий момент плохое. Поэтому я прошу учесть этот момент при рассмотрении уголовного дела. И еще ваша честь, мне уже шестой десяток, иногда я могу не услышать какой-то вопрос, прошу это рассматривать не как неуважение к суду, а как состояние моего здоровья.

- Помимо заболевания сердечно-сосудистой системы есть ли у вас еще какие-то проблемы со здоровьем?

- В результате ДТП у меня произошел разрыв ключицы, кость торчит до настоящего времени, и разрыв сухожилий. Требуется медицинское вмешательство. Однако в силу определенных причин такое вмешательство мне не оказано. Без стационарных условий медицинская помощь невозможна. В любую ненастную погоду - в дождь или снег - все сказывается на сердце. Надеюсь, это будет учтено.

- На учете в медицинских учреждениях состоите?

- В поликлинике № 3. После инфаркта находился на больничном четыре месяца. Потом вышел на работу, но вскоре получилось так, что меня поместили в следственный изолятор.

- Инвалидность имеете?

- Не успел оформить.

«Два адвоката мне не нужно»

- Имеются ли у вас какие-то ходатайства? - спрашивает у Парамонова судья.

- Да, я бы хотел отказаться от услуг одного адвоката - Евгения Волкова. Это адвокат по назначению, но у меня заключено соглашение с другим защитником Валерием Котилогли. Два адвоката мне не нужно. К тому же Волков раньше работал следователем в следственном комитете при прокуратуре Краснослободского района, где я работал прокурором. По сути, он был моим подчиненным. Кроме того, адвокат Волков, насколько мне известно, находится в хороших отношениях со следователем Михаилом Коровкиным, который вел мое дело. Я отказываюсь от его услуг.

Тем временем метавшийся с места на место адвокат Котилогли (так он скрывался от телеоператоров) вернулся за стол, где находился второй защитник, и заявил:

- Прошу объявить перерыв на 10 минут, чтобы согласовать позицию с моим подзащитным.

Судья объявляет перерыв и удаляется к себе в кабинет. Тем временем рязанский адвокат требует журналистов и даже прокурора удалиться из зала суда, чтобы согласовать свою позицию наедине с подзащитным. Обычно адвокаты подобного никогда не требуют и, если им это необходимо, вполголоса обсуждают нужные вопросы с клиентом. Однако Валерий Котилогли не стал ничего обсуждать с Парамоновым, пока их не оставят наедине. Так прошло 10 минут, и, когда судья снова появилась в зале. Котилогли громогласно заявил:

- Прошу внести в протокол - не дали времени наедине для согласования позиции.

- Для бесед наедине вы можете встречаться в следственном изоляторе, а не во время судебного заседания, - парировала судья. - Вопрос к адвокату Волкову. Действительно ли вы работали следователем в Краснослободске.

- Да, я работал следователем в Краснослободском межрайонном следственном отделе Следственного комитета при прокуратуре. Однако моим непосредственным руководителем был не Парамонов, а другой человек. Приказов и указаний прокурора Краснослободского района я не исполнял. Относительно знакомства со следователем Коровкиным могу сказать, что наше знакомство произошло только 7 марта этого года, когда я был приглашен для защиты интересов Николая Парамонова в связи с постановлением о назначении. Им самим оно обжаловано не было. Поскольку Николай Васильевич заявил ходатайство об отказе от моих услуг, прошу его удовлетворить.

«Мой коллега помогает следователю, благодаря ему Парамонов и сидит здесь!»

- Полагаю, что при назначении защитника были нарушены уголовно-процессуальное законодательство и конституционные нормы - право на защиту, - заявил Валерий Котилогли. - Адвокат не имеет права осуществлять защиту, если не получит письменного подтверждения от подзащитного. Когда Волков был назначен защищать интересы Парамонова, я находился на больничном. Лечился в кардиологическом центре. Об этом я сообщил следователю. Но так как уголовное дело надо было продлять в Следственном комитете России, то пригласили вот такого, простите, даже не знаю, как сказать… адвоката. Я уже в том возрасте, что надо говорить людям правду. Я вообще считаю, что слово «защитник» - это не тот, кто подмахивает подписи следователю. Защитник первым делом должен был выяснить у своего клиента, согласен ли он, а потом взять с него письменное заявление. Он должен был отказаться, выяснив, что коллега болеет. Это нормально. А он что делает? Он помогает следователю! Благодаря ему Парамонов и сидит здесь! Адвокат Волков даже не написал ни одной жалобы, после того как ознакомился с материалами дела.

По Парамонову было выделено еще одно уголовное дело по «Нарушению правил дорожного движения эксплуатации транспортных средств». Оно было выделено незаконно. Вот у меня целое ходатайство (показывает на кипу бумаг) о возвращении дела назад. Коллега должен был написать об этом. Но он ничего не сделал и теперь говорит, что все было законно. Для кого законно? Моему подзащитному вы оказали медвежью услугу (обращается к адвокату Волкову - прим. ред.), и вы должны это признать, коллега.

- По существу, пожалуйста, - просит судья.

- Я написал бумагу в Москву председателю Федеральной палаты адвокатов России, пусть проведут служебную проверку по деятельности моего коллеги. Отвод адвоката Волкова я поддерживаю.

- Доводы, указанные коллегой, не соответствуют действительности, - говорит Евгений Волков. - При ознакомлении с материалами уголовного дела я не увидел какой-либо уважительной причины, по которой не явился адвокат Котилогли для защиты интересов Парамонова. В связи с этим я был назначен защищать Николая Васильевича. Остальные доводы коллеги считаю необоснованными вследствие неверной трактовки российского законодательства.

- Ваша честь, у меня имеется больничный лист, я отправлял его факсом. И хватит обманывать, - негодует Котилогли.

Председательствующая удовлетворяет ходатайство об отводе.

Чем известен рязанский адвокат Котилогли?





Валерий Котилогли без преувеличения яркая личность. Наблюдать за его поведением во время процесса для журналистов всегда интересно: бурные эмоции, мимика, жесты, острые выпады в адрес участников процесса - все это в избытке присутствует в его работе. Кстати, и многим мордовским коллегам есть что позаимствовать у Валерия Аслановича в плане самопиара.

Валерий Котилогли запомнился в Мордовии по еще одному громкому коррупционному делу - Николая Скворцова, начальника кадровой службы прокуратуры Мордовии. Прокурорский кадровик был задержан в конце декабря 2011 года при получении «подношения» в размере 100 тысяч рублей. Кроме того, Скворцов также пытался продать место помощника прокурора в одной из районных прокуратур за 700 тысяч рублей. В суде Валерий Котилогли в свойственной ему импульсивной и эмоциональной манере заявлял, что дело является фальсифицированным и сфабрикованным, и когда дело дойдет до обжалования в Москве, оно тут же развалится. Еще Котилогли запомнился подачей многочисленных ходатайств об исключении из дела доказательств.

Осенью 2012 года Верховный суд Мордовии признал Николая Скворцова виновным в получении взятки, покушении на совершение мошенничества и приговорил к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд в качестве штрафа постановил взыскать с него 7 миллионов рублей! Дело, дойдя до Москвы, не развалилось, а бывший кадровик, отсидев свое, уже вышел на свободу с чистой совестью. Не исключено, что именно Скворцов и посоветовал Парамонову взять в адвокаты Котилогли.

Еще одним известным клиентом Валерия Котилогли был бывший начальник УФСКН Рязанской области генерал Игорь Туровский. В ноябре 2012 года главный наркоконтролер области через посредников получил взятку 6 миллионов рублей за решение вопроса по уголовному делу одного из жителей Рязани, задержанного за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В сентябре 2015 года суд признал Туровского виновным в получении взятки в особо крупном размере и приговорил к 8 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в размере 420 миллионов рублей в доход государства.

На рязанском сервисе для поиска адвокатов и юристов (www.kzn.topadvokaty.ru) о 61-летнем Валерии Котилогли содержится такая информация:

Окончил Саратовский юридический институт им. Курского. Стаж работы по юридической специальности: 26 лет, стаж работы в статусе адвоката: 19 лет.

На этом же сайте есть и отзывы о работе адвоката Котилогли. Ручаться за их объективность и достоверность довольно трудно. Тем не менее приведем записи, которые сделаны якобы от имени клиентов Валерия Котилогли.

- Воспринимает клиента исключительно как коровку, когда деньги заканчиваются, теряет всякий интерес к делу. Рассказывает бесконечно о своих многочисленных оправдательных. Это ложь. Исключительно по вине Валерия Аслановича мой родственник уехал на зону. Конфликтовал с судьей, очень странно вёл защиту, без всякого основания тянул процесс. Он что, три года его рассчитывал тянуть? А по-моему, просто чтобы мы ему заплатили больше. Крайне, крайне недоволен!

- Обещал оправдательный приговор, но увы... Клиенту на звонки не отвечает, постоянно отговорки и оправдания на всё. Деньги берет немалые. Только, спрашивается, за что. Совет: не берите его на работу. Трата времени, денег и нервов.

Как ни странно, ни одного положительного отзыва о работе адвоката Котилогли на рязанском сайте поиска адвокатов и юристов увы не нашлось. Видимо, происки врагов или конкурентов? Более того, мы сознательно упустили некоторые весьма нелестные характеристики, которые были указаны в отзывах.

Алексей НИКОЛАЕВ