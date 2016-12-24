«Жители республики ждут от нас конкретных дел!»

В последний день марта в национальном театре прошло заседание Совета муниципальных образований Мордовии. Здесь с участием Главы республики Владимира Волкова обсуждалась ситуация, сложившаяся в муниципальных образованиях нашего региона, и рассматривались перспективы развития.

Рост зарплат должен быть больше инфляции

- 2016 год республика завершила с неплохими результатами, - подчеркнул Владимир Волков. - Назову только основные показатели. В промышленности рост объемов производства составил 7%. На столько же возросли объёмы производства в аграрном секторе. На 3,5% вырос ВВП, в то время как в целом по России этот показатель отрицательный. Получен один из лучших в истории республики урожай зерновых, установлен рекорд по сбору сахарной свёклы, увеличено производство мяса, яиц и молока. Мяса мы производим почти 300 тысяч тонн, это очень хороший показатель, будем и дальше наращивать производство. В республике создано около двух тысяч новых рабочих мест, что тоже очень важно.

Главное, что положительные тенденции по многим направлениям прослеживаются и в начале 2017 года. Так, рост индекса промышленного производства за 2 месяца составил 16,5%! Главное сейчас сохранить темп, который мы взяли в начале года. На прежние объёмы выходят крупнейшие предприятия. Например, рост производства на цементном заводе составил примерно 20%. Это очень важно, поскольку цементный завод - один из крупнейших в республике. Сейчас мы активно занимаемся с Рузхиммашем, там были определенные проблемы, сложности. Думаю, что в апреле нам удастся их решить. Также мы занимаемся и другими заводами.

Растут объёмы отгруженных товаров и оборот розничной торговли. Здесь мы минусовали два года подряд, сейчас в розничной торговле рост около 3%.

Результаты начала года очень хорошие. Но могу сказать, что этот год легким не будет. Острых проблем, которые нам предстоит решить, очень много. Нам предстоит обеспечить рост валового регионального продукта на 5%, промышленного и сельскохозяйственного производства - на 6%, выполнить масштабную программу строительства жилья, дорог и социальных объектов в районах республики, добиться реального роста зарплаты и доходов населения.

- Что касается зарплаты, здесь стоят конкретные задачи, которыми должны заниматься мы все, - указал Глава республики. - Рост зарплаты в республике должен быть в полтора раза больше, чем в целом по России, и в 2 раза больше, чем рост инфляции. Каждый из глав муниципальных районов должен за этим тщательно следить, ведь в любом районе есть предприятия, школы, больницы. Конечно, на первом месте для нас бесперебойная работа промышленных и сельскохозяйственных предприятий. Но ситуация с зарплатами не менее важная.

Остановить снижение посевных площадей

- Сейчас начинаются весенне-полевые работы, мы должны провести их максимально слаженно и оперативно, - заметил Глава нашего региона. - Необходимо разобраться в проблеме снижения посевных площадей. У нас, к сожалению, была такая тенденция. Наши сельскохозяйственные предприятия не получат помощи из федерального бюджета, если будут сокращать посевные площади. Для нас, как и для страны в целом, это очень важно. Россия сейчас очень много продает зерна. Наше зерно уже завоевало мировой рынок - в прошлом году Россия продала более 20 миллионов тонн зерна! И Президент страны поставил задачу не снижать экспортного потенциала для нашего сельского хозяйства. Кстати, на зерне Россия впервые заработала больше, чем на торговле оружием!

Поэтому важно уже сейчас просмотреть семена, наличие удобрений, техники, сохранность поголовья скота и эффективность животноводческих помещений. Я уже говорил, что районные поселения, где не будет остановлено сокращение скота, будут исключены из списков получателей грантов и дополнительной господдержки. Мы плотно занимаемся эффективностью молочного животноводства, и в последние 2 года здесь наблюдается рост производства молока по 4%. И хотя продуктивность растет, количество скота еще снижается. Наступил момент, когда дальнейшее снижение поголовья скота может привести к негативным последствиям. Мы больше не будем сюсюкать! А те, кто не будет выполнять эти требования, не смогут получать материальную помощь, субсидии.

Найти новые источники дохода

- Мы приняли решение, что при выделении средств муниципальным образованиям правительство будет считать динамику их собственных доходов и объемов привлечения инвестиций, - заявил Владимир Волков. - Получаете доходы и привлекаете инвестиции - получаете от нас помощь, нет - значит, нет. Эти положения мы 2-3 года обязательно выдержим. Может так случиться, что некоторые поселения пойдут резко вперед.

Главная задача - поиск новых источников дохода. Сейчас финансовая ситуация очень сложная. Я 17 лет проработал председателем правительства и уже почти 5 лет Главой республики и не помню такие сложные времена, как сейчас. Нам предстоит работать в условиях дефицита средств. Но некоторые так и не поняли, что обстановка уже другая. К нам приходит много писем из районов с просьбой выделить средства из бюджета на строительство жилья или объектов. Давайте умерим аппетиты! Сначала надо достроить объекты, которые недостроены, а потом будем начинать новые. Нет у нас сейчас возможности вести и начинать сразу несколько объектов.

Оборот алкогольной продукции - под контроль

- Нам предстоит серьезная работа по исполнению бюджета, - отметил руководитель Мордовии. - Мы отменили на республиканском уровне ряд неэффективных налоговых льгот, пересмотрели некоторые ставки налоговой базы. В связи с изменением распределения акцизов на крепкую алкогольную продукцию необходимо установить жесткий контроль за ее оборотом и обеспечить эффективную работу системы ЭГАИС.

Акцизы - один из самых эффективных источников дохода бюджета. В прошлом году по водке мы привлекли 3,5 миллиарда. Но теперь нам оставили определенную сумму - 2,5 миллиарда. Как только мы переступим этот порог, все остальное пойдет от проданной бутылки! И в зависимости от того, сколько мы продадим алкоголя, столько мы с вами и получим. Если мы будем работать так, как раньше, то, по предварительным расчетам, мы получим вместо миллиарда… 180 миллионов! Вы представляете, какие это потери! Поэтому необходимо убрать все шинки! Всем правоохранительным органам поставлена задача - убрать все шинки, ликвидировать самогоноварение. В продаже должен быть только официальный алкоголь! Не должно быть несанкционированной торговли спиртными напитками! Сейчас это вопрос нашего с вами финансового выживания. Когда-то в этой сфере мы наводили порядок очень твердо. Сейчас значимость этой работы не меньше, чем 15 лет назад. Кстати говоря, взять под контроль оборот алкогольной продукции - вопрос не только финансовый, но и социальный. Люди не раз жаловались на то, что в доме невозможно жить, если у них круглые сутки работают шинки. Подобный вопрос стал социальным и в некоторых селах, районных центрах и городах.

Не давать пустых обещаний

- Призываю вас быть предельно реалистичными при рассмотрении социальных вопросов. Не нужно давать людям пустых обещаний, не обеспеченных ресурсами, - продолжил выступление Глава республики. - Хочу подчеркнуть, что решение многих проблем находится в компетенции муниципальной власти, и решить их можно без больших вложений, оперативно и на местах. Это касается, например, реформирования медицины, транспортной доступности больниц и поликлиник, работы главных врачей и медперсонала.

Льготная ипотека не только для Саранска

- Важнейший вопрос - строительство жилья. В этом году строителям предстоит построить 335 тысяч кв. м жилья, в том числе экономкласса. Мы строим очень много, больше, чем в других регионах. Мы должны сделать так, чтобы покупка жилья стала доступна для молодых семей и граждан с невысокими доходами. Для этого необходимо эффективно использовать механизмы льготной ипотеки и различных федеральных программ.

Что здесь принципиально важно. Мы выделяем деньги на строительство дома для молодой семьи в Кадошкинском районе, но строиться она предпочитает в Саранске! Тогда не надо просить у нас денег! Если мы даем деньги в район - то в районе и должны строиться!

Я проанализировал льготную ипотеку, которую мы выдаем под 5% годовых на 25 лет. Кстати, программа продлена на 1 год. Я считаю, что мы не так активно этим делом занимаемся. И если в Саранске раскрутили этот вопрос, то в районах еще недостаточно.

Программу переселения из ветхого жилья выполнят в срок

- Много вопросов у людей по переселению из ветхого и аварийного жилья. Мы всегда вовремя выполняли эти программы и являемся лидерами в стране по их реализации. Снесено более 400 аварийных домов, мы никогда не вели подобную работу так масштабно! Переселено почти 6 тысяч, в этом году еще более 1500 человек должны улучшить жилищные условия. Кроме того, предстоит отремонтировать 350 домов. Предупреждаю всех - сроки и объемы работ НЕ ПОДЛЕЖАТ корректировке! К 1 сентября мы должны построить новое жилье и переселить туда людей из аварийного и ветхого жилья. Хочу сказать, что сейчас руководством страны рассматривается вопрос продления этой программы на 1-3 года. Но деньги из федерального бюджета получат только те регионы, которые до 1 сентября выполнят свою программу! Поэтому выполнить необходимо все в срок! Это принципиальный и важный для нас вопрос. При этом пристальное внимание надо уделить качеству строительства и ремонта, привлекать жильцов к контролю над работой подрядчиков.

Навести порядок в сфере ЖКХ

- Администрациям муниципальных районов необходимо разобраться в управлении жилым фондом, убрать посредников между населением и поставщиками услуг, контролировать стоимость работ. Создается впечатление, что мы вообще не следим за этой сферой. Люди получают расчетки и удивляются увиденным цифрам. Идут разбираться и выясняют, что порой показатели завышены в несколько раз! Если мы здесь не наведем порядка, дела в системе ЖКХ потянут вниз! Необходимо разобраться с каждой управляющей компанией, навести порядок нужно уже в этом году! Никаких ошибок больше быть не должно! Управляющие компании, которые не занимаются активно наведением порядка, должны быть заменены!

Сейчас в России действует проект «ЖКХ и городская среда». В ближайшие три года Саранск и районы республики должны подготовить и реализовать комплексные программы по благоустройству своих территорий. На эти цели в текущем году мы получим 200 миллионов рублей. В развитии общественного пространства важно все: как освещены улицы, в каком состоянии детские и спортивные площадки, парки, дороги, остановки общественного транспорта, как выглядят придомовые территории и подъезды. Надо сделать так, чтобы жители реально увидели и почувствовали перемены к лучшему.

Многие проблемы жилищно-коммунального хозяйства связаны с тем, что основные фонды отрасли устарели. Регулярно от населения поступают жалобы на качество услуг. Решение проблемы нам видится в развитии механизмов частно-государственного партнёрства. Когда инвестор заинтересован вернуть свои деньги, многие вопросы решаются автоматически. Так, например, организацию работы по сбору и переработке бытовых отходов в Саранске предлагают взять за образец во всех городах-организаторах чемпионата мира по футболу. Недавно Саранск занял первое место в рейтинге российских городов по эффективности раздельного сбора отходов, который составил «Гринпис России». Во многом это результат нашего сотрудничества с компанией «Ремондис». Кстати говоря, «Ремондис» сейчас пошла в районы.

За последние 3 года по схеме государственно-частного партнёрства в районах республики построено больше 30 котельных, ремонтируются сети тепло- и водоснабжения. В этом году будет модернизировано ещё 12 объектов на сумму более миллиарда рублей. Кроме того, в Саранске к сентябрю должна запуститься новая линия очистных сооружений. Это очень важное событие, учитывая, что 2017 год объявлен Президентом России Годом экологии. Мы должны сделать так, чтобы во всей Мордовии улучшить экологическую ситуацию. Давайте начнем с того, что уберем свалки, которые часто находятся на окраине сел. Мы готовимся к чемпионату мира по футболу. Ожидается, что к нам приедут порядка 180 тысяч гостей, и не все они прилетят самолетами, многие приедут на машинах, и они не должны видеть у нас горы мусора!

На пути укрупнения районов

- В 2016 году в системе местного самоуправления произошли изменения, - отметил Владимир Волков. - Районам была предоставлена возможность самим определить порядок формирования представительного органа. В соответствии с федеральным законом изменен статус главы администрации муниципального района. Теперь глава наделён полномочиями высшего должностного лица, а значит, возросла и его ответственность за развитие муниципального образования.

Также в прошлом году в Кадошкинском и Большеигнатовском районах началась реализация пилотного проекта по объединению районной администрации с поселенческой, являющейся административным центром. Эта схема должна получить дальнейшее применение и в других районах.

Необходимо продолжить процесс укрупнения поселений. Мы начали его одними из первых в стране. Но другие регионы в итоге нас здесь опередили. За 10 лет сокращено 82 муниципальных образования. По рекомендациям Минфина России в республике необходимо сократить, как минимум, ещё 20% администраций. Это процесс болезненный, но проблему надо решить. Главное при этом не снижать эффективности работы. В первую очередь, я говорю о работе с людьми. Нельзя отмахиваться от проблем граждан, откладывать их решение на потом, отсиживаться в кабинетах. Мы обязаны идти навстречу людям. Наша приоритетная задача - выполнение наказов избирателей. Эффективность всей работы зависит от того, как мы работаем на местах. Жители республики ждут конкретных дел, и мы не должны их подвести!

Планов много, денег мало

Проблемы районов озвучили сразу несколько глав муниципальных образований.

- Планов у нас много, и мы намерены их активно реализовывать. Но есть ряд проблем, которые требуют решения, - рассказывает глава Ичалковского района Валентина Дмитриева. - Одна из них - финансирование доходной части бюджета муниципалитетов. В 2005 году доля налогов и сборов в доходах муниципалитета доходила до 70%, а сегодня только 20%. Из годового уровня собранных на территории района налогов 39% поступают в Федерацию, 48% - в субъект, 13% - в консолидированный бюджет. Наша доля покрывает около четверти потребности финансовых ресурсов, необходимых для решения вопросов местного значения. Это никак не стимулирует наращивания налогооблагаемой базы. Было бы здорово, если бы регионам и муниципалитетам вновь вернули право самим устанавливать дифференцированные нормативы отчисления от налогов в бюджеты нижестоящего уровня. Пока не будут определены дополнительные финансовые источники, органы местного самоуправления эффективно работать не смогут!

- Хотелось бы обратить внимание на некоторые проблемные вопросы, с которыми мы столкнулись, - вторит глава Большеелховского сельского поселения Евгений Рожаев. - Вопрос благоустройства территорий сельских поселений и ранее финансировался по так называемому остаточному принципу. Теперь же положение стало еще хуже. Сфера благоустройства - самая обширная по своему содержанию. Благоустройство начинается с посадки цветов в клумбах и может продолжаться до создания парковых территорий с пешеходными дорожками и детскими игровыми площадками. Именно по вопросу благоустройства обращается большинство граждан. Внесенные поправки в изменения нормативов отчислений лишили нас значительной части собственных финансовых средств, часть из которых и шла на развитие благоустройства.

Народный промысел как источник дохода

- Урусово - моя малая Родина, и мне небезразлична судьба его и жителей, - начал выступление глава Урусовского сельского поселения Александр Аржаев. - Сейчас в нашем поселении проживает примерно 700 человек. К сожалению, за последние 20 лет численность сократилась почти на треть. Сельскохозяйственное предприятие прекратило свою деятельность в 2002 году, с тех пор мы принимаем всевозможные меры, чтобы обеспечить занятость и повысить доходы населения. Очень большую положительную роль в их решении сыграл национальный проект «Развитие агропромышленного комплекса». В ходе его реализации каждое второе хозяйство нашего поселения получило государственную поддержку. Были приобретены тракторы, мотоблоки и сельскохозяйственные животные. В селе развиваются и подсобные хозяйства, содержащие скот. Мы активно участвуем во всех национальных проектах. Многие урусовцы живут за счет крестьянского труда. Но у нас есть и свой конек - народный промысел, без которого урусовцев представить невозможно. Жители говорят: не было бы ремесла - не стало бы и села. 120 человек в селе делают валенки. Мы единственное село в мире, в котором валенки делают практически в каждой семье. Мы, сельская администрация, помогаем и с заказами, и со сбытом продукции. В урусовских валенках сегодня ходят не только во всех уголках России, но и в Германии, Норвегии, Финляндии, Латвии. Мы несколько лет подряд участвовали в сельскохозяйственной ярмарке в Берлине, там наши валенки раскупались нарасхват. Министр сельского хозяйства Германии был в восхищении от подаренных ему валенок, расшитых мастерицами села. Благодаря промыслу нам удалось снизить проблему сезонности работ в сельской местности, повысить доходы населения - в последние годы жители села приобрели более 100 автомобилей. У нас получилось снизить остроту проблемы численности населения, удалось сохранить среднюю школу, детский сад, сельскую библиотеку, дом культуры, ФАП. Целый ряд проблем нам удается решать самостоятельно за счет средств, которые мы зарабатываем. Однако для решения всех вопросов денег не хватает - на строительство дорог, мостов, освещение улиц, водоснабжение села. Чем самодостаточнее и благополучнее живет население, тем оно требовательнее к работе местной администрации. В сельских поселениях не будет денег, пока не будут определены дополнительные финансовые источники, а значит, нельзя будет и эффективно работать. Главный вопрос - финансовое обеспечение полномочий, возложенных на сельские поселения. 40 миллионов человек проживают в сельской местности. И если мы хотим прекратить отток населения в город и сохранить село, то должны создавать условия не хуже, чем в городах.

Людмила АНЮТИНА, фото Юрия ГЛЕБОВА