В четырех метрах от взрыва

3 апреля в Санкт-Петербурге во время визита Президента страны Владимира Путина террористы взорвали вагон метро, когда поезд двигался от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института». В результате взрыва бомбы, заложенной в автомобильный огнетушитель, погибли 14 человек, еще около 50 получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших оказался 18-летний уроженец Саранска Дмитрий Глазков. В Питере парень учится в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете. Сейчас студент с ожогом руки и контузией находится в больнице, его жизни ничего не угрожает. Заметим, что террористы планировали и второй взрыв - на станции «Площадь Восстания». Однако взрывное устройство было вовремя обезврежено сотрудниками спецслужб.

В Саранске Дмитрий Глазков учился в гимназии № 19 и Естественно-техническом лицее № 43. В прошлом году он поступил в Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет. Дмитрий обучается на первом курсе факультета компьютерных технологий и информатики. В тот роковой день наш земляк волею случая оказался в том самом вагоне, в котором прогремел взрыв. О том, что произошло со студентом из столицы Мордовии в Санкт-Петербурге, «ВС» рассказал его отец Михаил Глазков.

«Новости о взрыве в питерском метрополитене мы с супругой узнали вчера днем, - говорит Михаил Дмитриевич. - По логике вещей Дмитрий не должен был попасть в эту заварушку. Думали, в Питере 10 миллионов людей, и наш ребенок точно не мог попасть в число тех, кого коснулся этот террористический акт. В понедельник Дмитрий не пошел на занятия, с утра он отправился в военкомат, для того чтобы пройти медкомиссию. Это формальность, в вузе так принято… Тем не менее сердце все равно екнуло, стали звонить Диме, но он не брал трубку. После нескольких безуспешных попыток дозвониться до сына стали уже волноваться, все ли с ним в порядке.

Я сам учился в Ленинграде в Можайском военном училище, сейчас подполковник запаса. Хотел, чтобы младший сын тоже отправился учиться в военное училище в Санкт-Петербурге, так же как я. Но он пошел по стопам старшего брата Сергея и выбрал специальность программиста. Кстати, учится Дмитрий хорошо, сессию сдал на пятерки…

Так вот, со времен учебы в городе на Неве у меня там остались друзья. Один из них - Валерий. Я позвонил ему, хотел спросить, может, он что-то знает. Оказалось, что он в курсе случившегося и уже разговаривал по телефону с Дмитрием. Скорее всего, сын не хотел, чтобы родители волновались, и не стал звонить нам первым, а предпочел рассказать все моему другу. Он сообщил, что Дима находился в том самом вагоне, где произошел взрыв. Сказал, что его сейчас везут в «скорой помощи» в больницу, в какую именно точно, неизвестно. Обещал еще раз позвонить, как только его довезут до места. Валерий сказал, что, как только узнает адрес больницы, сразу же подъедет туда и сообщит нам. Оказалось, что сына госпитализировали в Мариинскую городскую больницу Санкт-Петербурга.

Потом сын в беседе сказал: «Не волнуйтесь, у меня все хорошо, я далеко стоял - у соседней двери». Далеко? Взрыв произошел у одной двери вагона, а он стоял у следующей двери, расстояние до нее четыре метра. «Вспышка, страшный грохот, дым, - описал родителям страшную картину теракта Дмитрий. - Я сразу же присел, быстро накинул сверху куртку и сидел так, пока поезд не остановился на станции».

Сын рассказал, что в первое время после взрыва испытывал сильное головокружение, заложенность в ушах, еще у него ожог руки. Возможно, от разрыва барабанных перепонок его спасли наушники, не знаю. Потом сын посмотрел на свою куртку, она была вся в крови и фрагментах человеческих тел, разлетевшихся от взрыва. Как выбирался из вагона, когда поезд подъехал на станцию, сын уже не помнит, видимо, сказались шок от произошедшего и контузия.

В больнице ему поставили диагноз: «Баротравма (физическое повреждение органов тела, вызванное разницей давлений) и ожог руки». Медики еще не решили, какой вред здоровью причинен - легкий или средней тяжести. По словам Дмитрия, в больнице к тем, кто пострадал после теракта, со стороны медиков было очень большое внимание. Сыну сразу же сделали томографию, посмотрели перепонки. Сейчас он находится под капельниками, не встает. Уже присылал супруге на телефон фото, где лежит в палате. На снимке он улыбался, показывал, что руки, ноги целы. С одной стороны, хорошо, что не получил серьезных травм, а с другой - контузия дело такое, может сказаться на здоровье спустя какое-то время.

Я уже вчера хотел выезжать в Питер, но сын сказал: «Не надо, меня завтра выписывают». Думаю, да? Выписывают? Вероятно, это из той же серии, что и далеко стоял. Видимо, не хочет волновать родителей. Парень он у нас очень самостоятельный. Я сегодня взял билеты и еду в Питер. Сын узнал, говорит: «Не надо, нечего здесь делать, у меня все в порядке». Все равно поеду, проведаю Диму, поговорю с ним лично. Пока билеты только туда взял. Хотел уже бронировать гостиницу, потом оказалось, что для родственников пострадавших будет выделено временное жилье.

Позвонил другу, он сейчас в больнице, принес сыну другую куртку и зарядник для мобильного телефона. По словам друга, в больнице очень много народа - люди в погонах, из министерств и так далее. Пострадавшим уделяется много внимания.

С вечера 3 апреля нашей семье уделяется большое внимание, постоянно звонят люди, интересуются, как здоровье Димы и чем помочь. Приходили участковый, из МЧС, сотрудники Администрации Главы Мордовии звонили. Куратор университета в Питере, классный руководитель из лицея, бывшие одноклассники тоже уже все позвонили и поинтересовались здоровьем сына».

Как стало известно, по распоряжению Главы Мордовии Владимира Волкова пострадавшему при взрыве в петербургском метро Дмитрию Глазкову будет оказана материальная помощь. Руководитель республики адресовал молодому человеку и его семье слова сочувствия и поддержки.

Взрыв в метро

Самодельное взрывное устройство сработало в 14.40 в третьем вагоне электропоезда, двигавшегося по синей ветке петербургского метрополитена. Случилось это через несколько минут после того, как состав отправился от станции «Сенная площадь» в сторону «Технологического института». Взрывной волной выбило одну из дверей вагона и покорежило стенки. Пассажиры вагона были поражены начинявшими самодельную бомбу металлическими шариками. После взрыва машинист электропоезда решил не тормозить на перегоне, а дотянул состав до следующей станции. Специалисты считают, что его профессиональные действия помогли спасти жизни нескольких пострадавших. Остановись поезд между станциями, из-за паники жертв было бы куда больше.

Как только поезд прибыл на станцию «Технологический институт», пассажиры начали самостоятельно выводить и выносить пострадавших из поезда на перрон. Спустя несколько минут на место прибыли спасатели МЧС и врачи. По данным МЧС России, было эвакуировано более 1200 человек. По информации на вечер 4 апреля жертвами взрыва стали 14 человек, еще 45 человек были госпитализированы в больницы. Как минимум, десять из них находятся в тяжелом состоянии. Для эвакуации пострадавших использовались десятки «скорых» и вертолеты Ка-32 МЧС России.

По предварительным данным, в питерском метро рвануло самодельное взрывное устройство мощностью около 500 граммов в тротиловом эквиваленте, начиненное поражающими элементами. Предположительно террорист-смертник пронес бомбу в метро в рюкзаке. Небольшая мощность бомбы подтверждается еще и тем, что вагон, в котором прогремел взрыв, не получил так называемого «эффекта раздутости».

Террористы планировали двойной теракт - около трех часов дня на станции метро «Площадь Восстания» под одной из лавок было обнаружено другое самодельное взрывное устройство и обезврежено сотрудниками спецслужб. Оно находилось в черной мужской сумке. В качестве корпусов для обоих СВУ использовались пустые металлические автомобильные огнетушители. Внутри находилась взрывчатая смесь на основе селитры, а сверху закреплены стальные шарики от подшипников и монеты. По предварительным данным, бомбы приводились в действие звонками с сотовых телефонов.

Пострадавшим и семьям погибших власти гарантировали денежные компенсации. Городская администрация выплатит от 250 тысяч до 1 млн рублей, метрополитен - по 2 млн рублей тем, чьи родственники погибли в подземке.

«Некоторые люди без рук, без ног, все в крови»

Вот что говорили очевидцы теракта в питерском метро о произошедшем:

- Я ехал в соседнем вагоне. Услышал взрыв, сразу же задымление... Почувствовал запах пороха, весь им пропах. Выводить начали сразу же сотрудники метро. Быстро приехали спасатели МЧС. Я думал, что погибших было человек 40 сначала... Очень многие лежали на платформе. Если честно, то я был в шоке и помню мутно всё».

- Взрыв произошел в тоннеле. Я был в наушниках и не сразу понял, что произошло. Кажется, после «Сенной». Резкая вспышка. И после этого задымление. Взрыв был очень громкий. Затем началась паника. Некоторые люди без рук, без ног, все в крови. У меня было шоковое состояние. Я себя вообще не контролировал. Света нет, люди кричат, вагон дальше едет. Я не знаю, сколько это длилось, казалось, что вечность. Затем поезд приехал на «Технологический институт».

- Заезжали на платформу станции «Технологический институт» - и тут бабах. Непонятно сразу было, что произошло. Потом смотрю: там просто на другой стороне платформы у поезда метро двери нет, ее вырвало нафиг наружу. Сперва нас не выпускали, я не знаю, сколько времени это длилось. Начали сразу оттуда людей вытаскивать, потом нас открыли.

- Дочь ехала в том вагоне, где случился взрыв между Сенной и «Техноложкой». Господь сохранил ее, за небольшими вычетами - лопнула барабанная перепонка в правом ухе, вырван кусок мышцы на бедре. По всему телу впилось много микроосколков, которые не вынуть, - очень крошечные, ранки поверхностные. Айфон во время взрыва выбило, и он где-то там, в метро и остался. Ее привела домой женщина, ехавшая в том же поезде в другом вагоне, спасибо ей. Как ребенок дошел с такой раной в ноге - не знаю, очень хотела к маме, говорит. Из дома мы вызвали «скорую», нас отвезли в городскую больницу, там извлекли из раны на бедре кусок шрапнели.

Этот страшный день и наша землячка Виктория Хорошилова теперь празднует как еще один день рождения: взорванный поезд питерского метро следовал сразу за тем, в который вошла она.

«Наш поезд успел проехать «Техноложку» и остановился на «Балтийской». Машинист объявил, что поезд дальше не пойдет, и попросил освободить вагоны. Причин нам не объяснили. На перроне работники метрополитена настойчиво требовали освободить станцию, выводили из метро, добавляя, что оно не будет работать на вход, - рассказывает Виктория. - Ни задымления, ни паники не было. Чуть позже стало ясно, что метро как средство передвижения на этот день потеряно. Еще через какое-то время послышались сирены. В этот день сирен вообще было много: пожарные, «скорая», полиция… Когда заговорили о теракте, с ужасом поняла, что задержалась бы на пять минут - села бы в тот самый поезд…».

Версия газеты «Коммерсант»

Есть версия, что спецслужбы после первого взрыва оперативно отключили мобильную связь, что не позволило привести в действие вторую бомбу. Так, газета «Коммерсант» сообщила, что о подготовке акции в Санкт-Петербурге информацию предоставил россиянин, сотрудничавший с террористами и задержанный после возвращения из Сирии. Но его информация была далеко не полной и очень расплывчатой. Были известны мобильные номера потенциально опасных людей, но все сим-карты были приобретены на рынках и не привязаны к реальным персоналиям. Службы были вынуждены ограничиться прослушкой, надеясь вычислить террористов или хотя бы выяснить их замыслы. Однако опытные эмиссары запрещенного в России «Исламского государства» прибегали к помощи мобильников редко, а все разговоры ограничивались короткими фразами, в которых не уточнялись имена, время и места встреч. После прогремевшего в метро взрыва оперативную разработку пришлось срочно прервать, телефонные номера, так или иначе задействованные среди участников сети, были мгновенно заблокированы, разом лишив связи все подполье. Второй исполнитель, оставшись без связи, видимо, запаниковал и, отказавшись от исполнения задуманного, просто оставил сумку с бомбой под лавкой. Впрочем, пока это лишь версия газеты «Коммерсант», официально не подтвержденная.

Главным управлением СКР по Санкт-Петербургу было возбуждено уголовное дело по статьям «Террористический акт» и «Изготовление взрывчатых веществ и взрывчатых устройств». Расследование этого дело передано в центральный аппарат Следственного комитета России.

Подозреваемый

«Установлено, что взрывное устройство мог привести в действие мужчина, фрагментированные останки которого были обнаружены в третьем вагоне поезда. Его личность установлена, но в настоящее время в интересах следствия данные о нем пока не разглашаются», - заявили в Следственном комитете России. Однако федеральные информагентства уже сообщили, что человек, который привел в действие взрывное устройство на станции «Сенная площадь», мог быть уроженцем Киргизии, 23-летним Акбаржоном Джалиловым. Некоторое время назад он получил гражданство России.

Отец Джалилова является гражданином России. Ещё в 2011 году он забрал сына с собой в Петербург. Там они оба работали в автомастерской. В 2015 году Акбаржон Джалилов работал в суши-баре. Бывшие коллеги отзываются о нем как о спокойном, адекватном человеке, который не казался религиозным фанатиком.

В Государственном комитете национальной безопасности Киргизии уже допрашивают родственников Джалилова. По предварительным данным, он занимался непосредственной подготовкой преступления и лично покупал необходимое для изготовления взрывного устройства. Сейчас следствие выясняет, действовал террорист один или у него были сообщники. Но версия с единственным исполнителем остается приоритетной.

Изначально СМИ распространили фотографию подозреваемого, который сам явился в полицию. На распространенных фото фигурировал мужчина в черной одежде с длинной бородой. Им оказался выходец из Башкирии Андрей Никитин, он - русский офицер, служил в Чечне. Родился в Башкортостане, окончил военное училище, сейчас работает дальнобойщиком. Недавно Андрей принял ислам, стал Ильясом и изменил внешность. Через несколько часов после трагедии он был назван предполагаемым организатором взрыва. После того как фото и видео с его изображением разошлись по сети и появились на федеральных телеканалах, мужчина сам пришел в полицию и сообщил, что не имеет отношения к трагедии.

Алексей НИКОЛАЕВ

