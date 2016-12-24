Директор пансионата попала под статью за растрату

В Мордовии возбуждено уголовное дело против руководителя Государственного бюджетного стационарного учреждения социального обслуживания, расположенного в поселке Комсомольский. Она подозревается в присвоении и растрате, совершенном с использованием своего должностного положения. Об этом сообщает МВД по РМ.

По версии следствия, в декабре 2014 года директор пансионата, фактически осуществляя организационно-распорядительные функции в государственном учреждении Чамзинского района, оформила фиктивное трудоустройство на должность водителя своего знакомого. Начисляемую ему зарплату подозреваемая получала сама по безналичному расчету через электронную карту. В результате указанных действий, в период с декабря 2014 года по апрель 2015 года, руководитель учреждения незаконно присвоила 41 тысячу 600 рублей.

Как поясняют в МВД по РМ, в настоящее время проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.