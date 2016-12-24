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В Саранске 7 и 8 апреля будет ограничено движение транспорта

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В целях обеспечения безопасности и организации дорожного движения при проведении 8 апреля 2017 года массовой акции «Вместе против террора» будет ограничено движение и исключена парковка личного автотранспорта с 19:00 7 апреля до 14:00 8 апреля на территории Ледового дворца и стадиона «Старт» по ул. Московской со стороны улиц Красная, Московская, за исключением спецмашин.

Кроме того, 8 апреля с 9:00 до 14:00 будет ограничено движение и исключена парковка транспортных средств (за исключением общественного транспорта и спецмашин) по ул. Московской на участке от ул. Республиканской до ул. Рабочей, по ул. Рабочей  на участке от ул. Московской до ул. Коммунистической.

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