В Саранске избитого мужчину выбросили с 5 этажа

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Октябрьский районный суд Саранска санкционировал арест 34-летнего жителя мордовской столицы. Его подозревают в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Вечером 2 апреля 2017 года к подозреваемому, проживающему в доме по улице Горная, пришел 58-летний сосед, успевший до визита принять на грудь приличную порцию спиртного. По малозначительному поводу между мужчинами произошла ссора. В результате хозяин жилища избил гостя, нанеся ему не менее сорока ударов кулаками по различным частям тела, после чего выбросил его из окна квартиры, расположенной на 5-м этаже. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте. О произошедшем в правоохранительные органы сообщили жители дома.
Следователем СК совместно с сотрудниками полиции подозреваемый был задержан. Судом по ходатайству следователя в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Свою причастность к совершению данного преступления мужчина не отрицает.
В СК подчеркивают, что в настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и закрепление доказательственной базы.
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
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