Житель Мордовии получил пять лет за убийство бабушки

Ковылкинский районный суд вынес приговор 31-летнему Роману Апенкину. Он признан виновным в причинении тяжких телесных повреждений собственной бабушке. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Вечером 26 декабря 2016 года дома в городе Ковылкино Роман Апенкин, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил 80-летнюю бабушку за отказ дать денег ему на спиртное. Лишь на следующий день он обратил внимание, что пострадавшая признаков жизни не подает. Судебно-медицинской экспертизой было установлено, что смерть женщины носит насильственный характер и наступила от множественных переломов и травматического шока.

В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый признал полностью. В отношении мужчины в рамках расследования была проведена судебная психиатрическая экспертиза, согласной заключению которой он признан вменяемым.

Приговором суда Апенкину было назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.