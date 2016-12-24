Студент из Мордовии пострадал при взрыве метро в Санкт-Петербурге

«У нас сейчас не рынок - базар!»
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
Одним из пострадавших во вчерашнем теракте в Санкт-Петербурге стал житель Мордовии Дмитрий Глазков. В настоящее время молодой человек обучается в Санкт-Петербургском государственном электротехническом университете им. В.И. Ульянова (Ленина). Ранее Дмитрий учился в саранской гимназии № 19.
Как стало известно «ВС», травмы, которые получил молодой человек, не представляют опасности для его жизни. Медики оказали ему всю необходимую помощь. Слова поддержки и сочувствия семье Дмитрия Глазков выразил Глава Мордовии Владимир Волков. Он принял решение оказать материальную помощь пострадавшему.
Напомним, взрыв в метро Санкт-Петербурга произошел вчера около трех часов дня. На перегоне между станциями «Технологический институт» и «Сенная площадь» в одном из вагонов поезда сработало взрывное устройство. По предварительным данным, его привел в действие террорист-смертник. В результате взрыва погибли 14 человек, пострадали более пятидесяти.
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
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