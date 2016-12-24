В Саранске организаторы «подпольного казино» пойдут под суд

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Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей республики. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
Как поясняют в ведомстве, в марте 2015 года двое обвиняемых организовали проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования в различных местах города Саранска, арендовав для этих целей помещения по улицам Пролетарская и Рузаевская. К участию в незаконной деятельности они привлекли еще четверых человек, которые осуществляли функции администраторов игровых залов.
Несмотря на принятые обвиняемыми меры конспирации в результате мероприятий, проведенных следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по республике, в марте 2016 года противоправная деятельность группы была пресечена. Кроме того, были обнаружены и изъяты 27 игровых автоматов, которые впоследствии были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.
Как установлено в ходе расследования, за последний месяц работы «подпольного казино» его организаторы получили доход в размере более 1 миллиона 20 тысяч рублей.
Как подчеркивают в СКР, все шестеро обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью. Уголовное дело направлено в суд.
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