В Саранске организаторы «подпольного казино» пойдут под суд

Следственный комитет закончил расследование уголовного дела в отношении шестерых жителей республики. Их обвиняют в незаконной организации и проведении азартных игр. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Как поясняют в ведомстве, в марте 2015 года двое обвиняемых организовали проведение незаконных азартных игр с использованием игрового оборудования в различных местах города Саранска, арендовав для этих целей помещения по улицам Пролетарская и Рузаевская. К участию в незаконной деятельности они привлекли еще четверых человек, которые осуществляли функции администраторов игровых залов.

Несмотря на принятые обвиняемыми меры конспирации в результате мероприятий, проведенных следователями регионального управления СК России совместно с сотрудниками УФСБ и МВД по республике, в марте 2016 года противоправная деятельность группы была пресечена. Кроме того, были обнаружены и изъяты 27 игровых автоматов, которые впоследствии были приобщены к уголовному делу в качестве вещественных доказательств.

Как установлено в ходе расследования, за последний месяц работы «подпольного казино» его организаторы получили доход в размере более 1 миллиона 20 тысяч рублей.

Как подчеркивают в СКР, все шестеро обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния признали полностью. Уголовное дело направлено в суд.