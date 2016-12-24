В Мордовии изъята крупная партия фальшивого алкоголя

Саранский колорит: Уроженец Багдада стал жертвой бывшей путаны из Таджикистана
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Сотрудники МВД по РМ и УФСБ по РМ изъяли из незаконного оборота более семи тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.
Как сообщается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин, которые завозили в республику спиртное на продажу из соседней области. При этом часть алкогольной продукции имела акцизные марки с признаками подделки, часть была немаркированной. В ходе мероприятий обнаружено и изъято 2624 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых брендов и 820 литров спирта.
По данному факту следственным отделом ММО МВД России «Краснослободский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.
Аналогичный факт выявлен в Ковылкинском районе. В помещениях, принадлежащих местному жителю, сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ России по Республике Мордовия обнаружено и изъято 6892 бутылок алкогольной продукции, в том числе коньяка без акцизных марок, либо с марками, имеющими признаки подделки. Также изъято 305 литров спиртосодержащей жидкости, крышки со стопорными кольцами, дозаторы, стеклянная тара различного объема для изготовления фальсифицированной продукции. Назначено исследование изъятого алкоголя на предмет наличия веществ, опасных для жизни и здоровья.
Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.
В настоящее время сотрудниками МВД и УФСБ проводится проверка торговых точек, где мог осуществляться сбыт фальсифицированного алкоголя, а также устанавливается место его производства.
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Передо мною сидела симпатичная голубоглазая блондинка, 27-летний успешно практикующий психолог. Говорила о себе, работе, планах на будущее. Мы...
Глава Мордовии провел совещание с руководителями районов, министерств и ведомств
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей