В Мордовии изъята крупная партия фальшивого алкоголя

Сотрудники МВД по РМ и УФСБ по РМ изъяли из незаконного оборота более семи тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.

Как сообщается, в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержаны двое мужчин, которые завозили в республику спиртное на продажу из соседней области. При этом часть алкогольной продукции имела акцизные марки с признаками подделки, часть была немаркированной. В ходе мероприятий обнаружено и изъято 2624 бутылок фальсифицированной алкогольной продукции известных торговых брендов и 820 литров спирта.

По данному факту следственным отделом ММО МВД России «Краснослободский» возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 171.1 УК РФ.

Аналогичный факт выявлен в Ковылкинском районе. В помещениях, принадлежащих местному жителю, сотрудниками УЭБиПК МВД и УФСБ России по Республике Мордовия обнаружено и изъято 6892 бутылок алкогольной продукции, в том числе коньяка без акцизных марок, либо с марками, имеющими признаки подделки. Также изъято 305 литров спиртосодержащей жидкости, крышки со стопорными кольцами, дозаторы, стеклянная тара различного объема для изготовления фальсифицированной продукции. Назначено исследование изъятого алкоголя на предмет наличия веществ, опасных для жизни и здоровья.

Общая сумма ущерба составила более полутора миллионов рублей.

В настоящее время сотрудниками МВД и УФСБ проводится проверка торговых точек, где мог осуществляться сбыт фальсифицированного алкоголя, а также устанавливается место его производства.