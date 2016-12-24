Саранская студентка шантажировала сверстников интимными фотографиями

Семейный клан наркоторговцев
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
Правоохранительные органы мордовской столицы проводят проверку по факту сообщения двух молодых людей о шантаже. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РМ.
Как поясняют в ведомстве, в полицию с заявлением обратились двое молодых людей: парень и девушка. Они сообщили, что в социальной сети неизвестный требует с них по две тысячи рублей за нераспространение интимных фото и переписки. В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого в преступлении. Им оказалась одногруппница потерпевшей.
По предварительным данным, девушка подсмотрела пароль от аккаунта заявительницы в социальной сети и позже воспользовалась этим. Преступный умысел у нее возник, когда она нашла в сообщениях фото и переписку личного характера двух молодых людей.
После проведения проверки по данному факту будет принято процессуальное решение.
Задержание драгдилеров в Саранске превратилось в настоящий голливудский боевик
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