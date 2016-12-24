Житель Саранска, заступившийся за своего племянника, получил десять лет «строгача»

Ленинский суд Саранска вынес приговор Геннадию Феоктистову. Он обвинялся в убийстве 32-летнего Александра Орешкина. Об этом сообщает пресс-служба районного суда.

Напомним, преступление было совершено в Саранске на улице Болдина в ночь с 4 на 5 ноября прошлого года. Подсудимый вместе со своим племянником сделал замечание одному из мужчин. На этой почве между ними произошла драка, в ходе которой Александр Орешкин ударил племянника Геннадия Феоктистова. Защищая родственника, Феоктистов несколько раз воткнул нож в грудь оппоненту. От полученных ранений Александр Орешкин скончался.

Как поясняют в суде, свою вину Феоктистов признал частично. Приговором суда ему назначено наказание в виде десяти лет колонии строгого режима.