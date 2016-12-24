В Саранске станет меньше рекламных щитов?

Наш город

Реклама давно стала неотъемлемой частью нашей жизни, ее можно прочитать в газете, увидеть по телевизору и в интернете, услышать по радио, рассмотреть на рекламных щитах. Однако во всем должна быть мера. На рабочем совещании в городской администрации Петр Тултаев затронул тему рекламных билбордов.
- Мы все активно ездим по городским улицам и видим, что некоторые рекламные щиты находятся в плохом состоянии. К тому же при смене плакатов многотонные машины встают на ухоженный газон. Это же безобразие! Пусть те, кому они принадлежат, содержат рекламные билборды должным образом!
Начальник Административно-технической инспекции Алексей Вахтеров доложил, что на нарушителей составляются протоколы, выдаются предписания. Штрафы доходят до 5000 тысяч рублей. Петр Тултаев предложил не церемониться с нарушителями и применять к ним жесткие меры - вплоть до сноса рекламных щитов.
Другой вопрос - нужно ли городу такое количество рекламных щитов. По мнению мэра Саранска, некоторые конструкции установлены так, что мешают обзору водителя, а это создает аварийную ситуацию на дорогах. В связи с этим в столице Мордовии в ближайшее время пройдет ревизия рекламных билбордов.

 

                       

 

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