Изнасиловали и сняли золото

Торбеевский районный суд приступил к рассмотрению уголовного дела о половых преступлениях. В них обвиняются два жителя Торбеевского района - 22-летний уроженец села Краснополье Дмитрий Степанов и 20-летний обитатель села Козловка Сергей Захматов. Следствие считает, что парни изнасиловали 31-летнюю местную жительницу, а также похитили у нее золотые украшения и мобильный телефон. Помимо этого, Степанову придется ответить за кражу из почтового отделения, а Захматову - за половое сношение с несовершеннолетней. Уголовное дело о похождениях горячих торбеевских парней составило десять томов.

По данным следствия, в ночь на 11 мая прошлого года дорожный рабочий Дмитрий Степанов и безработный Сергей Захматов весело проводили время в компании молодежи в селе Краснополье. Как водится в таких случаях, не обошлось без спиртного. В компании парни познакомились с 31-летней жительницей Торбеева. Вскоре парням захотелось женской ласки, и они отвезли девушку к строению местного зернотока. По словам жертвы, они по очереди изнасиловали ее в салоне автомобиля. Однако и на этом молодые люди не успокоились и отпускать новую знакомую не пожелали. Девушку отвезли в дом одного из местных жителей и снова стали удовлетворять свои сексуальные фантазии. Эта оргия продолжалась до утра. Потом местную жительницу отпустили на все четыре стороны, но пригрозили расправой, если та вдруг решит кому-нибудь рассказать о произошедшем. У нее также отняли мобильный телефон, золотое кольцо и цепочку с крестиком (все это добро потянуло более чем на 20 тысяч рублей). Однако, несмотря на угрозы лиходеев, потерпевшая направилась в полицию и написала заявление.

Вскоре Захматов и Степанов были задержаны. В ходе разбирательств выяснилось, что парни причастны еще к нескольким преступлениям. В феврале 2014 года Степанов разобрал крышу местного почтового отделения, забрался внутрь, набрал продуктов, сколько смог унести, и ретировался. Ущерб был оценен в сумму более 4 тысяч рублей. Долгое время кража оставалась нераскрытой, но следователям СКР по РМ удалось убедить парня рассказать обо всех своих преступных грехах. Стоит сказать, что раньше Степанов уже был судим за кражу.

Есть судимость и у Сергея Захматова, ее он схлопотал за повторное управление машиной в состоянии алкогольного опьянения. В отношении Захматова ко всему прочему было возбуждено дело по статье «Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста». Оказалось, что в 2015 году он неоднократно занимался сексом с 15-летней школьницей. Парень прекрасно знал, что девочке еще нет 16 лет и связь с ней уголовно наказуема. Однако это его не остановило, парочка продолжала встречаться и периодически вступала в интимные отношения, в том числе в салоне машины Захматова. После связи с Сергеем школьница забеременела и родила ребенка.

Расследованием этого дела занимались сотрудники Следственного комитета по РМ, им удалось собрать по делу достаточную доказательственную базу. Надо сказать, что парни признают свою вину частично - сознаются в имущественных преступлениях, но категорически отрицают половые.