«Саранский маньяк» получил пять лет

В Ленинском суде вынесен приговор 27-летнему уроженцу села Татарская Тавла Лямбирского района Артуру Каримову. Он обвинялся в покушении на изнасилование. К слову, его неудавшийся сексуальный налет в свое время дал жителям Саранска повод заговорить о появлении в городе нового серийного маньяка. Как это часто бывает, людские пересуды вскоре переросли в настоящую истерию, которая в дальнейшем постепенно угасла.

По версии следствия, 5 октября прошлого года Артур Каримов в послеобеденное время находился в районе навесного моста через реку Инсар. Увидев идущую к мосту незнакомую женщину, он решил ее изнасиловать. Парень быстрым шагом догнал жительницу Саранска, обхватил рукой за шею и потащил с асфальтированной пешеходной дорожки в кусты. Пока Каримов тащил женщину, он трогал ее за интимные места. Затем повалил жертву на землю, расстегнул брюки и попытался изнасиловать. Но его спугнули двое мужчин, случайно проходивших мимо. Каримов вскочил на ноги и, на ходу застегивая брюки, кинулся бежать.

Женщина в тот же день обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Вскоре сотрудники уголовного розыска по описанным жертвой приметам вышли на подозреваемого. Им оказался 26-летний ранее судимый Артур Каримов. Его задержали в Татарской Тавле у родственников. В отношении его были возбуждены уголовные дела по двум статьям - «Насильственные действия сексуального характера» и «Покушение на изнасилование».

Судом также установлено, что вечером 30 августа прошлого года Каримов пришел в магазин «Спортмастер». В торговой точке он взял со стеллажа мужской джемпер стоимостью 3,5 тысячи рублей, мужскую футболку за 700 рублей и прошел в примерочную кабинку магазина. Там он маникюрными ножницами срезал бумажные ярлыки-ценники с одежды, надел футболку с джемпером под свою одежду и направился к выходу. Однако был задержан сотрудником магазина.

В судебном заседании Каримов свою вину в покушении на кражу признал, но отрицал все сексуальные обвинения. Необходимо сказать, что Каримов страдает олигофренией, воспитывался в интернате для умственно отсталых детей. Родители парня рано умерли, из родственников у него осталась бабушка-инвалид, за которой он ухаживал.

Суд признал Каримова виновным по всем эпизодам обвинения и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, Каримову частично присоединено наказание по предыдущему приговору. Тогда Фемида определила парню 1 год и 6 месяцев в колонии строгого режима за грабеж - он вырвал сумочку у девушки на остановке. Учитывая оба приговора, суд окончательно назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.