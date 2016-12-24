Прокурор предстанет перед судом

Отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета России по Республике Мордовия завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего прокурора Октябрьского района Саранска 50-летнего Николая Парамонова. Он обвиняется в «Получении взятки в крупном размере».

По версии следствия, 13 июля в кабинете генерального директора Саранского домостроительного комбината Дмитрия Кручинкина раздался звонок. Звонили из прокуратуры Октябрьского района Саранска и требовали срочно явиться в ведомство для беседы с прокурором района Николаем Парамоновым. В тот же день директор строительного предприятия около 12 часов прибыл в районную прокуратуру. По словам Кручинкина, до этого момента с прокурором Парамоновым он знаком не был.

При встрече тет-а-тет в своем служебном кабинете прокурор района потребовал от Дмитрия Кручинкина передать ему взятку в 370 тысяч рублей. Николай Парамонов объяснил, что ДСК ведет активное строительство жилья, занимается другой коммерческой деятельностью в Октябрьском районе, а надзор за всем, что происходит в районе, осуществляет его ведомство. При этом прокурор намекнул, что в случае возникновения каких-то проблем у компании он сможет помочь в решении многих вопросов. Ну а при отказе платить у ДСК вполне могли появиться сложности по правоохранительной линии. Проще говоря, прокурор предложил заплатить и работать спокойно без лишних проверок. Кручинкин обещал подумать над предложением. Однако сам отправился в республиканское УФСБ, где написал заявление о вымогательстве взятки. Все остальные встречи Парамонова и Кручинкина проходили под контролем оперативников ФСБ и сотрудников службы собственной безопасности прокуратуры Мордовии.

Очередная встреча состоялась через два дня - 15 июля - уже возле здания прокуратуры Октябрьского района. Прокурор района настаивал на взятке в 370 тысяч рублей. Кроме покровительства он пообещал не использовать свои полномочия прокурора при возможном выявлении в будущем нарушений со стороны ДСК. Кручинкин согласился. Передача денег была намечена на 27 июля. Прокурор назначил встречу возле дома № 77 по улице Советской (кстати, сам Парамонов живет в доме № 64 по этой же улице). Кручинкин подъехал на внедорожнике «УАЗ-Патриот» к условленному месту в 16 часов, как и требовал прокурор. Парамонов сел в салон авто директора ДСК, где получил от него взятку 300 тысяч рублей. Остальную часть денег Кручинкин обещал передать позже. После этого появились сотрудники УФСБ по РМ и задержали прокурора.

Следователем СК собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.