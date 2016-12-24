В Саранске выбирают спецодежду для работников городского хозяйства

В 2018 году в столице республики пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Гости Саранска, в том числе иностранные туристы, должны получить от спортивного праздника только приятные впечатления. Подготовка идет во всех сферах. Работа коммунальных служб выходит на первый план. Коммунальщики должны не только хорошо выполнять свои профессиональные обязанности, но и выглядеть на отлично.

На суд Главы города Петра Тултаева и директоров муниципальных предприятий на презентации было представлено пять комплектов моделей мужской и женской рабочей одежды различной цветовой гаммы на весенне-летний и зимний периоды. Присутствовавшие на совещании руководители высказали пожелания с учетом специфики выполняемой работы на их предприятии.

Из предложенных моделей было выбрано три варианта. Какой из них лучше и предпочтительнее - об этом мнения разделились. Одни считают, что необходимо уйти от стереотипов и одеть в униформу, не имеющую аналогов в других отраслях, другие настаивали на функциональности и устоявшихся традициях в цветовой гамме.

«О вкусах не спорят. Но очень важно, чтобы корпоративная одежда была стильной, современной, единообразной и функциональной. Единая униформа должна стать отличительной чертой дворников, сантехников, рабочих по озеленению, дорожных рабочих, механизаторов - трактористов, водителей КамАЗов и различной уборочной техники, других специалистов, подтверждающей их принадлежность к городскому хозяйству Саранска», - высказал свое мнение Петр Тултаев.

Куртка, комбинезон, футболка и головной убор должны быть в одной цветовой гамме. Элементы одежды будут содержать светоотражающие полосы. На спецодежде разместятся единое название для всех городских коммунальных служб и лейбл с названием муниципального предприятия.

Средств на приобретение спецодежды из городского бюджета выделяться не будет. Каждая организация должна будет изыскать их из собственных средств.

Обеспечить специалистов корпоративной одеждой будут обязаны все управляющие компании, работающие в столице республики, независимо от формы собственности. Кроме того, единая униформа станет обязательным атрибутом саранских муниципальных предприятий не только на время проведения мундиаля, но и после него.

Предлагаем вам, жители Саранска, ознакомиться с моделями, цветовой гаммой рабочей одежды и выбрать лучший вариант. Голосование проходит на официальном сайте Администрации городского округа Саранск в разделе «Опрос общественного мнения». Кроме того, справа на главной странице сайта вы сможете проголосовать за понравившееся вам единое название для всех городских коммунальных служб. Также ждем ваших предложений и по телефону 24-26-90.

Окончательное решение будет принято с учётом мнения горожан.