В рамках «мэрской субботы» Петр Тултаев посетил Ремзавод и строящиеся объекты

В минувшую «мэрскую субботу» Глава Саранска Петр Тултаев в очередной раз побывал в поселке Ремзавод. Посетить этот жилой микрорайон мэр решил по результатам приема граждан по личным вопросам, куда пришли двое жителей Ремзавода с просьбой о сносе старых сараев возле их дома и рядом других проблем. Около 20 жителей улицы Заводской в этот день ожидали руководителя города и возможности высказать просьбы и претензии.

Увидев Петра Тултаева в резиновых сапогах, которые оказались необходимостью для осмотра строительных площадок города, люди поведали, что им так приходится ходить каждый день. Перебивая друг друга, они начали высказывать требования о ремонте дороги на их улице, строительстве тротуара, ремонте кровли и, конечно же, сносе сараев.

«Погодите, давайте каждый выскажет свой вопрос по отдельности и по порядку. Мы к вам не в первый и не в последний раз пришли. Так что всех выслушаем. К тому же мы в курсе ваших проблем», - успокоил собравшихся Глава Саранска.

Начав с вопроса, обозначенного на приеме граждан, и еще раз выслушав все «за» и «против» местных жителей, было решено снести металлические гаражи и ветхие сараи. А постройки из кирпича решили оставить, но владельцам придется привести их в порядок. Этот вариант устроил всех.

Далее речь зашла о содержании воздушной теплотрассы, которая проходит в том числе и по стенам жилых домов. Совсем недавно она была бесхозной и никем не обслуживалась. На баланс ее приняло МП «Горводоканал», и теперь встал вопрос о реконструкции сети в подземном исполнении. Директор предприятия отчитался, что расчеты на эти работы сделаны и составляют порядка 3,5 млн рублей. Глава города поручил составить окончательный проект.

Далее жители дома № 6 по ул. Заводской стали жаловаться на протекающую кровлю и ветхий фасад. Петр Тултаев поручил просчитать затраты на выполнение всех видов работ, после чего и будет принято окончательное решение. Жителям придется выбрать: либо ремонт кровли, либо фасада. «Все и сразу сделать не получится», - констатировал мэр.

Со своими проблемами обратились и жители дома № 2, зазвав градоначальника оценить состояние их жилья. Осмотрев подъезд, входные группы, проседающий угол дома и дав ряд поручений, Петр Тултаев принял решение провести обследование на ветхость строения.

Местных жителей также беспокоили старые тополя, которые стали довольно небезопасными, особенно при сильных порывах ветра. Они единодушно попросили спилить деревья. Также по просьбе людей было принято решение о переносе от домов контейнерной площадки. Эти работы будут проведены в ходе реконструкции дороги и тротуара по улице Заводской в текущем году.

В ходе осмотра территорий Петр Тултаев подверг критике деятельность ПАО «Т Плюс» («СаранскТеплоТранс»), которое при строительстве теплопункта не соблюдает Правила благоустройства городских территорий. Вокруг строительной площадки грязь и беспорядок. Глава Октябрьского района Сергей Мальченков подчеркнул, что на организацию уже составлялся протокол за административное нарушение.

«Нужно наводить порядок в поселке, - обратился к подчиненным мэр. - Отсюда несколько шагов до строящегося стадиона, а недочетов пока достаточно». На этом «мэрская суббота» на Ремзаводе была завершена. Петр Тултаев пообещал, что уже в июне придет сюда снова.

Помимо Ремзавода градоначальник отправился осматривать строящиеся объекты Саранска. Он посетил стройплощадки домов для переселенцев, детских садов в микрорайоне Тавле. Оценил ход реализации федерального проекта по строительству сетей водоснабжения и канализования в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу. Кроме того, в этот день Глава Саранска побывал на ярмарках выходного дня во всех районах Саранска и рабочем поселке Ялга. На этот раз у жителей города к их проведению претензий не оказалось, напротив, многие подходили к Петру Тултаеву и благодарили за организацию и работу ярмарок.