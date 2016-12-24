Продавала квартиру - лишилась денег

В дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по Саранску обратилась 67-летняя местная жительница. Она сообщила правоохранителям о том, что стала жертвой мошенников.

Как установили полицейские в ходе предварительной проверки, пенсионерка разместила объявление о продаже квартиры. Вскоре на ее телефон поступил звонок. Незнакомка сказала, что хочет приобрести жилье и готова перечислить предоплату в размере 50 тысяч. Для этого покупательница попросила продиктовать номер банковской карты и личные данные пенсионерки. Потерпевшая выполнила все указания, в том числе сообщила все данные одной из своих карт. Через какое-то время «покупательница» позвонила и заявила, что ошиблась и перевела не 50 тысяч, а 55. Дама слезно попросила вернуть лишнюю сумму. Пенсионерка, не подозревая обмана, отправилась к банкомату и под диктовку мошенницы совершила ряд операций по переводу денег. Спустя какое-то время женщина обнаружила, что лишилась 64 тысяч рублей.