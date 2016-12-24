Люлька с рабочими рухнула с 5-го этажа

Инцидент произошел 22 марта во дворе дома № 43 по улице Попова в Саранске. Двое рабочих проводили ремонт фасада дома и находились в строительном подъемнике на высоте пятого этажа. Неожиданно люлька сорвалась и рухнула на козырек подъезда.

Рабочие получили тяжелые травмы, но остались живы. Первым на помощь к ним прибежал коллега, который оставался внизу. Вскоре на место происшествия прибыли две машины «скорой помощи» и доставили пострадавших в ближайшее медицинское учреждение. У пострадавших зафиксированы многочисленные переломы и травмы головы.

Жители дома, где произошло ЧП, считают, что инцидент произошел из-за неисправного механизма подъемника. За несколько дней до этого рабочие трудились в другой люльке, однако вскоре ее поменяли.

Следственным отделом по Ленинскому району города Саранска Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Мордовия организовано проведение проверки по факту несчастного случая. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.