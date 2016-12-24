Владельцев автомобилей марки УАЗ-469 приглашают принять участие в параде Дня Победы

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Казенное учреждение «Транспортное управление городского округа Саранск» обращается с просьбой ко всем жителям города Саранска и Республики Мордовия, владеющим автомобилями марки УАЗ-469. Им традиционно предлагают принять участие в торжественном Параде ветеранов войны 9 мая 2017 года в память о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир.
Об условиях участия в этом важном и почетном мероприятии можно проконсультироваться по телефонам: 47-29-86 и 47-20-84.

 

                       

 

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