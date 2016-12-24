Владельцев автомобилей марки УАЗ-469 приглашают принять участие в параде Дня Победы

«Борис не поверил, когда я сказал, что его убьют!»
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
Казенное учреждение «Транспортное управление городского округа Саранск» обращается с просьбой ко всем жителям города Саранска и Республики Мордовия, владеющим автомобилями марки УАЗ-469. Им традиционно предлагают принять участие в торжественном Параде ветеранов войны 9 мая 2017 года в память о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир.
Об условиях участия в этом важном и почетном мероприятии можно проконсультироваться по телефонам: 47-29-86 и 47-20-84.
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
В Чамзинке и Комсомольском неизвестные диким способом расправляются с бездомными животными
В Мордовии пары предпочитают оформлять отношения во все более зрелом возрасте - после 25-28 лет
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
Глава Мордовии провел масштабную инспекцию республиканских автодорог
Мордовия вступает в решающую фазу подготовки к футбольному первенству планеты. «До конца нынешнего года необходимо сдать в строй...
Бывшему футболисту московского «Динамо» и саранской «Мордовии» Кириллу Курочкину за купленные наркотики дали 3 года условно
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей