Владельцев автомобилей марки УАЗ-469 приглашают принять участие в параде Дня Победы

Казенное учреждение «Транспортное управление городского округа Саранск» обращается с просьбой ко всем жителям города Саранска и Республики Мордовия, владеющим автомобилями марки УАЗ-469. Им традиционно предлагают принять участие в торжественном Параде ветеранов войны 9 мая 2017 года в память о тех, кто на своих плечах вынес тяготы военного лихолетья и подарил нам мир.

Об условиях участия в этом важном и почетном мероприятии можно проконсультироваться по телефонам: 47-29-86 и 47-20-84.