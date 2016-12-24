«За рулем такси имеют право находиться только профессионалы»

Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.

В этот день около 100 саранских таксистов собрались, чтобы открыто обозначить свои требования к власти с целью получения защиты со стороны государства от недобросовестных конкурентов. Организатором митинга выступила первичная профсоюзная организация объединенных служб такси Саранска, возглавляемая Александром Виноградовым. Начался митинг с минуты молчания - собравшиеся почтили память коллеги Андрея Безрукова, умершего в Саранске ровно неделю назад, в Международный день таксиста...

Стоит отметить, многие таксисты пришли на митинг подготовленными. Одни держали в руках фирменные флаги Объединенного профсоюза такси Саранска, другие - плакаты с выдвигаемыми требованиями «НЕТ - нелегалу-бомбиле! ДА - легальному таксисту!», «Выдача разрешения на человека, а не на автомобиль!», «Достойный труд!», «Достойная зарплата!». Ну а третьи фиксировали все происходящее на камеры своих мобильных телефонов и цифровых фотоаппаратов.

«Мы считаем, что водитель такси - одна из самых опасных и при этом социально не защищенных профессий, которая должна получить защиту государства от недобросовестных конкурентов-подработчиков, нелегальных перевозчиков, трудовых мигрантов, а также от произвола организаций-посредников, диспетчерских служб и агрегаторов заказа такси, - выразил общую позицию митингующих представитель первичной профсоюзной организации объединенных служб такси Саранска Константин Любаев. - Мы полагаем, что за рулем легкового такси имеют право находиться только профессионалы своего дела. Пассажир, садясь в автомобиль, должен чувствовать себя в безопасности.

На современном этапе такси восполняет недостаток общественного транспорта и транспорта, осуществляющего важную социальную функцию по перевозке особых групп населения. Зачастую таксисты, доставляя клиента, действуют даже более оперативно, чем специальные службы защиты населения, например, скорая медицинская помощь. В современных условиях такси по сути является частью системы общественного транспорта, поэтому на него должны распространяться те же права и требования, которые предъявляются к регулярному пассажирскому транспорту».

Митингующие обратились к органам власти республики со следующими призывами:

- Рассмотреть возможность создания рабочих групп по устранению пробелов в транспортном законодательстве и обязательному включению в их состав таксистов. Принятие любых решений, касающихся пассажирских перевозок, осуществлять только после обсуждения с общественностью и представителями работников общественного транспорта. Это важно для соблюдения баланса интересов государства, общества и участников рынка такси.

- Разработать комплекс мер и ужесточить государственный и общественный контроль для борьбы с нелегальным извозом. Рассмотреть возможность законодательного увеличения штрафа за оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа водителем, не имеющим при себе разрешения на осуществление такой деятельности.

- Рассмотреть вопрос по разработке и обеспечению доступа легкового такси к выделенным полосам для движения общественного транспорта, возможности останавливаться для посадки и высадки пассажиров в зоне действия знаков, ограничивающих въезд, остановки и стоянки.

- Рассмотреть возможность выдачи разрешений на водителя, а не на автомобиль.

Все эти требования нашли отражение в итоговом документе митинга - резолюции, за принятие которой собравшиеся проголосовали единогласно. Было решено направить резолюцию Главе РМ Владимиру Волкову, Председателю Правительства РМ Владимиру Сушкову, Председателю Госсобрания РМ Владимиру Чибиркину и Главному федеральному инспектору по РМ Михаилу Сезганову.

Один из участников митинга в беседе с корр. «ВС» высказал мнение о том, что наладить ситуацию с таксистами-нелегалами во многом помогли бы так называемые «Контрольные закупки», в рамках которых сотрудники налоговой инспекции становятся пассажирами такси и наблюдают за тем, как работает водитель. По его мнению, зная, что в городе периодически проводятся «Контрольные закупки», водители-бомбилы вели бы себя совсем иначе.

Елена БУДАНОВА