Бывшая сотрудница ГИБДД будет мести улицы

Бывшая сотрудница ГИБДД 31-летняя Екатерина Соболева снова в центре внимания. Суд лишил ее прав за то, что она врезалась на внедорожнике в стоявшую машину ДПС с мигалками. Позже девушка была уволена из органов. Однако барышне, видимо, не давали покоя лавры московской мажорки Мары Багдасарян. Соболева, как и известная москвичка, продолжила ездить по городу без прав. Отрадно, что даже оставшиеся у нее связи с бывшими коллегами не помогли отмазаться от составления протокола. За очередное нарушение суд определил бесправной экс-гаишнице 100 часов обязательных работ.

25 июня прошлого года патруль ДПС выехал на ДТП по улице Косарева - там столкнулись «Калина» и «Волга Сайбер». Патрульная «Приора» стояла на середине дороги с включенными проблесковыми маячками, инспекторы находились в машине - оформляли ДТП. В этот момент сзади в машину ДПС врезается «Шевроле Каптива». Внедорожник разворотил всю заднюю часть патрульной «Приоры». После удара один из сотрудников патрульной машины получил сотрясение головного мозга и даже не смог из нее выйти, поэтому не видел, кто находился за рулем внедорожника. Другой выскочил из машины через 5 секунд после ДТП. На месте аварии собралось довольно много очевидцев, все прекрасно видели, что за рулем «Шевроле» была девушка, блондинка в сером спортивном костюме, Екатерина Соболева, старший лейтенант полиции - инспектор группы по исполнению административного законодательства специализированного батальона дорожно-патрульной службы ГИБДД по РМ.

Девушка уверяла, что за рулем находился мужчина, а она сидела на пассажирском сиденье. Сам мужчина против того, чтобы взять вину на себя, никак не возражал. Однако на месте ДТП собралось много народу. Очевидцы видели, кто именно сидел за рулем «Шевроле Каптива». В тот же день в социальных сетях стали появляться гневные комментарии от очевидцев, которые утверждали, что своими глазами видели, как машиной управляла блондинка. Более того, появилась даже информация. По инциденту была проведена служебная проверка. Удалось восстановить поврежденные файлы записи с видеорегистратора. Проверка подтвердила, что за рулем внедорожника находилась Екатерина Соболева.

Пролетарский районный суд признал Соболеву виновной в совершении административного правонарушения «Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». Девушке было назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на один год.

Соболева с таким решением суда не согласилась и обжаловала решение районной Фемиды в Верховном суде Республики Мордовия. Гаишница просила постановление отменить, поскольку посчитала его незаконным и необоснованным. Однако Верховный суд РМ оставил постановление судьи без изменения, а жалобу Соболевой - без удовлетворения.

В конце декабря прошлого года приказом по личному составу Министерства внутренних дел по Республике Мордовия Екатерина Соболева была уволена со службы в органах внутренних дел в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника органа внутренних дел. Однако Соболева не согласилась и с этим приказом и обратилась в Ленинский районный суд Саранска с заявлением о восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, взыскании морального вреда, который оценила в 30 тысяч рублей.

Когда гражданское дело находилось на стадии рассмотрения, суду стало известно, что Екатерина Соболева управляла автомобилем без прав. 2 марта около 14 часов на проспекте 70 лет Октября ее авто было остановлено сотрудником полиции. ДПСник, несмотря на то что за рулем была бывшая коллега, проявил принципиальность и составил на Соболеву административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, лишенным права управления транспортными средствами». Материалы были переданы для рассмотрения мировому судье судебного участка № 2 Октябрьского района. Екатерина признала свою вину и в содеянном раскаялась.

Учитывая общественную значимость правонарушения, суд признал бывшую гаишницу виновной и назначил ей наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов. Постановление не обжаловано и вступило в законную силу.

После такого поворота событий 15 марта судье, рассматривающей дело о восстановлении на работе, поступило заявление от Екатерины Соболевой об отказе от всех исковых требований. В этот же день судом было вынесено определение о прекращении производства по ее делу.