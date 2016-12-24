В центре Саранска нашли боевую гранату

26 марта в селе Новая Карьга Краснослободского района задохнулась угарным газом 20-летняя уроженка Старого Шайгова Алина Куделина. Еще один парень с тяжелым отравлением доставлен в реанимацию.

По одной из версий, накануне Алина со своим другом приехала в дом бабушки парня в село Новая Карьга. Вечером молодые люди решили остаться переночевать в доме и, чтобы не замерзнуть, включили газ. Вероятнее всего, в доме не работала вытяжка, и угарный газ стал распространяться по дому. Алина Куделина уже не смогла проснуться и скончалась. Парень же попытался выбраться из дома, из последних сил он смог добраться до коридора. Там утром его и нашли местные жители, молодой человек оказался жив. В тяжелом состоянии его срочно доставили в реанимацию районной больницы.

На странице в социальной сети друзья и знакомые девушки оставляют множество сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии:

«Алина, моя родная девочка. Как же так?! Таких людей, как ты, очень мало, так, как радовалась и любила жизнь ты, каждый бы позавидовал. Ты была самая зажигательная, талантливая и харизматичная. Нашу дружбу с тобой нельзя было сравнить ни с чем. На мой день рождения ты отправила мне часть наших старых фото, смотрела на них с улыбкой... Господи за что родная, за что... Очень люблю... всегда буду помнить и скорбеть».

По словам знакомых, девушка окончила старошайговскую школу, а затем поступила в мордовский педагогический институт на факультет иностранных языков. Друзья характеризуют Алину как добрую, жизнерадостную и отзывчивую девушку. Куделина была очень активной студенткой, играла в волейбол за студенческую команду. При этом Алина успевала работать. На ее страничке в «Вконтакте» местом работы значится одно известное саранское кафе.

В ближайшее время по факту гибели студентки будет проведена проверка. Заниматься ею будут следователи Краснослободского межрайонного отдела СКР по РМ.