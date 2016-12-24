Студентка отравилась угарным газом

«За рулем такси имеют право находиться только профессионалы»
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
26 марта в селе Новая Карьга Краснослободского района задохнулась угарным газом 20-летняя уроженка Старого Шайгова Алина Куделина. Еще один парень с тяжелым отравлением доставлен в реанимацию.
По одной из версий, накануне Алина со своим другом приехала в дом бабушки парня в село Новая Карьга. Вечером молодые люди решили остаться переночевать в доме и, чтобы не замерзнуть, включили газ. Вероятнее всего, в доме не работала вытяжка, и угарный газ стал распространяться по дому. Алина Куделина уже не смогла проснуться и скончалась. Парень же попытался выбраться из дома, из последних сил он смог добраться до коридора. Там утром его и нашли местные жители, молодой человек оказался жив. В тяжелом состоянии его срочно доставили в реанимацию районной больницы.
На странице в социальной сети друзья и знакомые девушки оставляют множество сообщений с соболезнованиями по поводу трагедии:
«Алина, моя родная девочка. Как же так?! Таких людей, как ты, очень мало, так, как радовалась и любила жизнь ты, каждый бы позавидовал. Ты была самая зажигательная, талантливая и харизматичная. Нашу дружбу с тобой нельзя было сравнить ни с чем. На мой день рождения ты отправила мне часть наших старых фото, смотрела на них с улыбкой... Господи за что родная, за что... Очень люблю... всегда буду помнить и скорбеть».
По словам знакомых, девушка окончила старошайговскую школу, а затем поступила в мордовский педагогический институт на факультет иностранных языков. Друзья характеризуют Алину как добрую, жизнерадостную и отзывчивую девушку. Куделина была очень активной студенткой, играла в волейбол за студенческую команду. При этом Алина успевала работать. На ее страничке в «Вконтакте» местом работы значится одно известное саранское кафе.
В ближайшее время по факту гибели студентки будет проведена проверка. Заниматься ею будут следователи Краснослободского межрайонного отдела СКР по РМ.
Вчера в Саранске возле комплекса «Навеки с Россией» прошел митинг. Профсоюз таксистов Саранска выступил за наведение порядка в отрасли.
При нападении боевиков на воинскую часть в Чечне погиб военнослужащий из Саранска
«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
Министерство финансов страны предложило россиянам достать сбережения из-под подушек
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Петр Тултаев провел очередной прием граждан по личным вопросам
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей