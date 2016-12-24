Аферисты выманили у пенсионера 120 тысяч рублей

Репортер

В полицию Атяшевского района обратился 67-летний местный житель. Он сообщил, что стал жертвой мошенников, представившихся сотрудниками пенсионного фонда.
 По словам жертвы, на его телефон позвонил незнакомец, представился работником пенсионного фонда и сообщил, что пенсионеру положена выплата, которая накопилась за 2016 год. Крупную сумму требовалось перечислить на банковскую карту, поэтому лжесотрудник  рекомендовал пожилому мужчине пройти к ближайшему банкомату. Под дистанционным руководством собеседника пенсионер совершал операции, в результате которых, вместо того чтобы получить деньги, он перечислил на счет аферистов все свои сбережения - 117 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. Розыск подозреваемых продолжается.
Сотрудники МВД по Республике Мордовия настоятельно рекомендуют проверять информацию, которая поступает в смс-сообщениях и звонках от представителей пенсионных фондов, банков, медицинских учреждений и коммерческих организаций. Ни в коем случае не сообщайте незнакомцам данные своих банковских карт и не переводите денежные средства. Будьте бдительны!

 

                       

 

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