Сотрудники филиала «Мордовэнерго» ведут борьбу с недобросовестными потребителями

Репортер

За первые 2 месяца текущего года энергетиками филиала ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») - «Мордовэнерго» выявлено 62 факта безучетного потребления электроэнергии в бытовом секторе и 18 случаев хищений электроэнергии юридическими лицами. Суммарный объем неучтенного потребления составил 205 тыс. кВт/ч.
Среди выявленных фактов хищений пальма первенства принадлежит нарушению, выражающемуся в подключении к электросети «в обход» приборов учета. Вместе с тем по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких фактов становится меньше. В то же время выявляется все больше случаев применения новых способов хищения с использованием мощных магнитов и внедренных в приборы учета электронных устройств.
Энергетики констатируют, что данная проблема является общесистемной и без ужесточения законодательства в сфере распространения промышленных магнитов и изменения стандартов для производимых приборов учета меры, предпринимаемые сетевыми компаниями, будут иметь низкую эффективность. С целью уменьшения незаконного распространения специальных технических устройств филиал «Мордовэнерго» инициировал блокировку 15 сайтов, описывающих методы хищения электроэнергии и предлагающих приборы учета со встроенными устройствами дистанционного отключения.
В законодательстве также произошли изменения, которые значительно мешают энерговорам осуществлять хищение электроэнергии.Так, с 1 января текущего года в «Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» введены требования по защите приборов учета от несанкционированного вмешательства индикаторами антимагнитных пломб. И теперь уже на законодательном уровне закреплено право энергоснабжающей компании оформлять акт о неучтенном потреблении в случае повреждения индикатора антимагнитной пломбы.

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