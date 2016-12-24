Пожар на рынке «Заречный»

Утром 26 марта в Саранске загорелись несколько торговых павильонов на территории рынка «Заречный». К счастью, обошлось без жертв. Пожарным удалось отстоять павильоны, при этом огнем и водой был испорчен товар в нескольких торговых точках. Ущерб от возгорания сейчас устанавливается, но по предварительным подсчетам может составить сотни тысяч рублей.

Вызов в пожарно-спасательную службу поступил в 8 часов 45 минут, происходило горение кровли торговых павильонов рынка. Как сообщили в ГУ МЧС по РМ, тушение осложняли сразу несколько факторов. Во-первых, огонь распространялся под общей кровлей от одного павильона к другому, и чтобы его ликвидировать, приходилось разбирать конструкции и искать очаг. Во-вторых, в павильонах была очень большая горючая загрузка, то есть в них до самого потолка складировались товары - в основном одежда и обувь. В-третьих, на территории рынка находилось множество людей - как работников, так и покупателей. Учитывая всё это, огонь мог легко распространиться на десятки торговых павильонов и уничтожить их полностью.

Однако сотрудникам МЧС удалось свести потери к возможному минимуму. На тушении было задействовано 9 единиц техники - автоцистерны, автолестницы, аварийно-спасательная машина. Огонь разгулялся на площади около 200 квадратных метров. Были повреждены внутренняя отделка и товары, в то же время удалось не допустить полного уничтожения ни одного из павильонов.

Успешному тушению способствовала в том числе проводимая заблаговременно подготовка сотрудников как самого рынка, так и пожарных-спасателей. Так, в июле 2015 года на территории рынка «Заречный» проводились крупные пожарно-тактические учения, в ходе которых был отработан широкий круг практических действий по тушению пожаров и эвакуации людей.