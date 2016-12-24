Возбуждено уголовное дело об обрушении стены в детском саду

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Следственный комитет по Республике Мордовия по сообщению средств массовой информации об обрушении стены в детском дошкольном учреждении возбудил уголовное дело по статье «Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, предназначенных для детей в возрасте до шести лет».
По данным следствия, днем 2 февраля 2017 года обрушилась декоративная кирпичная стена с уличной стороны в детском саду, расположенном по улице Солнечной в Саранске. Здание детского сада введено в эксплуатацию в декабре 2012 года. В результате произошедшего никто не пострадал. Стоит отметить, что в ходе доследственной проверки был проведены работы по демонтажу трех аналогичных стен, на которых имеются трещины.
В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Назначена судебно-строительная экспертиза. В рамках расследования будет дана юридическая оценка действиям проектных и строительных организаций, а также лица, ответственного за надлежащее техническое состояние здания. Расследование уголовного дела продолжается.
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