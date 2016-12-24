Телефонному террористу ограничили свободу на 10 месяцев

Инсарским районным судом вынесен приговор Владимиру Абрашкину. Он признан виновным в ложном сообщении об акте терроризма.

Судом установлено, что Владимир Абрашкин 18 декабря 2016 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в дежурную часть отдела полиции № 9 ММО МВД России «Ковылкинский» и сообщил оперативному дежурному о готовящемся взрыве под одним из мостов Саранска. Спецслужбы выехали на место, осмотрели мост и прилегающие к нему территории, но ничего не нашли. Вычислить телефонного террориста не составило особого труда. Вскоре в отношении Владимира было возбуждено уголовное дело.

Согласившись с доводами государственного обвинителя, суд признал Абрашкина виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Приговор в законную силу не вступил.