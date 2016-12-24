«У большинства на слово «феминизм» стойкая аллергия»

У нас в стране нечасто приходится слышать о феминизме и уж тем более о каких-то ярких представительницах этого движения. Разве что эпатирующие выходки напоминают нам об их существовании. Вот и недавно феминистки вновь заявили о себе - разместили в сети информацию и фотографии, как активистки движения забрались на стену московского Кремля, зажгли дымовые шашки и развернули баннер с надписью «200 лет мужчины у власти. Долой!». Как потом выяснится, фотографии оказались подделкой, но осадочек, как говорится, остался.

Проблему феминизма в современной России корр. «ВС» решил обсудить с филологом, многодетной матерью и блоггером Надеждой Макеевой воспитывающей своих детей на принципах равных прав мужчин и женщин.

- Меня воспитывали хорошей девочкой, которая верит всему прочитанному, и в том возрасте, когда человек формирует своё мировоззрение, мне на глаза попалась статья, посвящённая феминизму, - говорит Надежда Макеева. - В ней были изложены принципы женского движения и говорилось о тех завоеваниях, которых добились женщины в двадцатом веке, - всеобщем избирательном праве, возможности получать образование, регулировании рождаемости, свободе распоряжаться своей собственностью. Уже потом, заинтересовавшись этой темой, я поняла, что феминизм очень неоднородное понятие. Это целый спектр идеологий и общественных движений. Рассматривать феминизм как единое целое - большая ошибка, разные его течения могут даже противоречить друг другу.

В последнее время у меня появилось много знакомых активных феминисток совершенно разного плана, с которыми мы спорим, обсуждаем вопросы равноправия. Но нельзя не сказать, что в России гораздо больше женщин, которые относятся к самому понятию «феминизм» негативно. Что для меня было странно, так как казалось, что отстаивание своих прав - это что-то само собой разумеющееся.

Чем объяснить активизацию феминисток в последнее время? В стране кризис, и в первую очередь он ударил по незащищённым слоям населения. Пострадали пенсионеры, инвалиды, и женщины по сравнению с мужчинами, несмотря на все достижения, до сих пор остаются на вторых ролях, менее привилегированной частью социума. Соответственно, на нас кризис сказался сильнее.

Если в 2005-м женщина, имея низкооплачиваемую работу, могла опереться в финансовом плане на мужа, то сейчас денег стало не хватать. А так как женщина привыкла к патриархальному укладу, в соответствии с которым мужчина - кормилец, феминистки подняли голову, потому что поняли, что на партнёра больше рассчитывать нельзя и, может, пора заканчивать с этой патриархальностью? Может, она не такая уж и естественная?

- Значит, ополчимся на мужчин?..

- Движение выступает в первую очередь не против чего-то, а за что-то. Феминистки стремятся отстаивать права женщин и пытаются улучшить жизнь женщины. Они за более полноценную, свободную жизнь. Если на этом пути встают какие-то препятствия, то, естественно, приходится бороться, но основное направление феминизма - позитивное.

В обществе закрепилось негативное отношение к движению, так как многие думают, что феминистки выступают против мужчин, но это не так: феминистки за женщин. И это не одно и то же. Хотя многие активистки сами прикладывают силы для создания негативного образа. Ведь самыми заметными являются радикальные феминистки. Те, которые считают, что мужчины женщинам вообще не нужны, а в идеале хорошо бы построить своё идеальное женское общество. И мужчины в этом только мешают. Они организуют скандальные акции, перформансы, чтобы обратить на себя внимание журналистов. Вместе с тем умеренные представительницы движения не так заметны.

Такая деятельность радикалок, и прежде всего в интернете, напрочь сбила с толку многих, и у большинства на слово «феминизм» стойкая аллергия. Взять хотя бы акцию 8 марта у стен Кремля. Сама идея очень правильная. Как я понимаю, все должны были подумать: какие эти девушки активные, смелые, что смогли прорваться даже в Кремль. Молодцы, не побоялись рискнуть. Но и здесь большинство обратило внимание на то, что главная фотография, где на стене Кремля красуется феминистический баннер, оказалась фотошопом. Сразу создалось мнение о них как о врушках, и вместо того, чтобы улучшить имидж феминизма в России, они его ещё больше подорвали.

Да и лозунги, которые они вывесили, вызывают смех. Я общалась с организаторами этой акции в соцсетях, они сами не производят хорошего впечатления. Ими движет не забота о женщинах, а желание попиариться.

- Но многие феминистки являются активными оппозиционерками. Как ты считаешь, тот факт, что они активизировались именно в последнее время, не связан с тем, что на самом деле их кто-то использует?

- В теории заговоров я мало верю. Феминистки в России, в том числе и радикальные, есть давно. Они регулярно проводят свои акции, которые интереса до последнего времени не вызывали, хотя были и более экстремальными. Такие разговоры идут потому, что радикальные феминистки пытаются копировать в акциях и поведении своих западных соратниц. Притом что над теми проблемами, которые ставят западные феминистки, в российских реалиях можно только посмеяться: например, они устроили скандал потому, что известный мужчина появился в обществе в рубашке с изображением полуголой женщины… Делов-то... Нужно ориентироваться на реальные проблемы российских женщин, а не гнаться за западными аналогами. У них там свои проблемы в обществе. Для нас они не самые актуальные.

Что касается меня, я своих детей (а у меня есть и мальчики и девочки) воспитываю на принципах равенства полов. Что никто не лучше кого-то. Нет никаких специфических женских или мужских занятий. И пытаюсь осуществлять принцип равенства на практике в своей семье.

- Кстати, про семью. Мы знаем, что твой сын является лауреатом всемирных соревнований в области естествознания…

- Да, когда я ввязываюсь в какой-то феминистический спор, люди заходят на мою страничку и, узнав обо мне побольше, пишут, что никакая я не феминистка. Так как не подхожу к создавшемуся образу, когда феминистка должна быть некрасивой, не следящей за собой, мужиковатой и неудовлетворённой человеческой особью. Я начинаю объяснять, что это не так. Можно быть и красивой, и счастливой, и ухоженной.

Я перед интервью постаралась поискать в сети активных феминисток в республике, но, к сожалению, не смогла их найти. В связи с чем можно сделать вывод, что от нас идеи феминизма из-за патриархального сознания или, может быть, оттого, что просто не до этого, пока достаточно далеки.

- То есть многим женщинам в Мордовии равные права с мужчинами, может, и не нужны?

- Скорее девушки с патриархальным складом ума просто не знают, что такое чувствовать себя на равных с мужчиной. Они не знают, от чего отказываются, поэтому неплохо чувствуют себя на вторых ролях, и таких большинство.

- А как ты относишься к девушкам, которые изначально ищут себе обеспеченного мужа, чтобы не работать?

- Я считаю, что это дело двоих, и вмешиваться в него не стоит. Вообще феминизм не отрицает патриархальную модель семьи. Хотя сама я не считаю, что это лучший выбор для женщины.

- А законы, которые в последнее время принимаются, работают в пользу женщины в равной степени, что и для мужчин?

- Ты, наверное, имеешь в виду наделавший много шума закон о декриминализации семейного насилия? У меня на этот счёт очень непопулярное мнение: я считаю, что сам закон хороший, но его неправильно преподнесли. Потому что, когда человек слышит слово «декриминализация», он это понимает как разрешение. СМИ почувствовали жареное и тут же вышли с заголовками - «Мужьям разрешили бить жён». На самом деле это не так, закон заменил степень ответственности за однократные побои (довольно узкая область), уголовную на административное правонарушение, которое, к слову, также может предполагать заключение до пятнадцати суток.

Я думаю, что для мужчины, который в первый раз поднял руку на жену (не совладал со своими эмоциями), это достаточное наказание. После суда и нескольких недель общественных работ у адекватного мужчины мозги встанут на место, и он поймёт, что побои не самый лучший вариант решения проблемы.

Другая причина - жене психологически сложно отправить своего мужа «на нары». Какой бы он ни был, даже если прошла любовь, даже если обнаружилось, что тиран, он всё равно «свой». Как можно мужчину, с которым ты годы спала в одной постели, отправить в тюрьму, даже если он тебя побил? Вследствие этого женщины вообще не обращались в правоохранительные органы. Либо потом спохватывались и забирали заявления: «А вдруг мужа на год посадят, что я буду делать без него? Как растить детей? А что муж сделает со мной после того, как выйдет, и каким он выйдет?». Поэтому грамотные юристы и говорят, что до этого закон вообще не работал. Его заменили на более эффективный, потому что «отомстить» мужу, отправив его на общественные работы, гораздо более приемлемо для русской женщины. Вот такие мы «бабы-дуры», но это должно сработать в наших условиях. Однако кроме законов, наказывающих за насилие, нужно также задуматься о законах, которые защитят саму жертву. Например, в Америке существует закон, который даже после отбытия наказания запрещает осуждённому приближаться к жертве на определённое расстояние. Должны быть созданы условия для создания мест - своеобразных убежищ для преследуемых женщин.

- Думается, женщине с феминистическим складом ума трудно найти в нашем обществе себе партнёра...

- Конечно, этому мешают стереотипы. Патриархальная модель давит не только на женщину, но и на мужчину. Ему с детства вдалбливается - ты должен быть сильнее, успешнее, умнее женщины. Но не всякий мужчина от природы ко всему этому способен. И если бы мужчины не старались в отношениях довлеть над женщиной, всем бы было лучше. Таким образом, антифеминизм вредит как женщине, так и мужчине. Ну зарабатывает жена больше мужа, можно только порадоваться.

Александр РУЧИНСКИЙ