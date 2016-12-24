Не ранний брак

На минувшей неделе в МГПИ им. М.Е. Евсевьева обсуждали проблемы семьи и брака. В этот день побеседовать со студентами вуза приехали представители Республиканской службы ЗАГС, республиканского перинатального центра, Министерства социальной защиты населения РМ и Мордовской митрополии.

Актовый зал был заполнен студентами. Точнее, студентками. Пообщаться на тему семьи и брака пришли в основном представительницы прекрасного пола. Говорили в этот день о многом - о демографической ситуации в республике, традиционных ценностях российской семьи, причинах разводов и сожительстве, именуемом многими сегодня «гражданский брак». Наибольшее число участников конференции - студенты - выразили негативное отношение к гражданским бракам.

«Так называемый гражданский брак - это иллюзия свободы для мужчины и иллюзия семьи для женщины, - заметил представитель Мордовской митрополии, руководитель Ассоциации православных семей РМ Иоанн Красноперов. - Крепким такой союз не будет. Настоящая семья - это не бегство от ответственности и штампа в паспорте, а честное и бескорыстное служение друг другу».

«За 2016 год органами загс Республики Мордовия зарегистрировано 27688 записей актов гражданского состояния, - сообщила заместитель начальника Республиканской службы ЗАГС Татьяна Махалова. - Наблюдается небольшое увеличение по актовым записям о рождении, об установлении отцовства. По всем остальным видам актовых записей идет снижение. В 2016 году органами загс республики зарегистрировано 4265 актовых записей о заключении брака (в 2015 году - 5367) и 2659 актовых записей о расторжении брака (в 2015 году - 2687).

Уменьшение количества зарегистрированных браков на территории республики связано прежде всего с тем, что в настоящее время наблюдается отрицательная динамика численности молодежных возрастных групп. В брак вступает малочисленное поколение 90-х годов. Также наблюдается тенденция к откладыванию государственной регистрации заключения брака. Брачный возраст увеличивается. Сегодня браки предпочитают регистрировать после 25-28 лет. Кроме того, существует проблема сожительства, которая в народе называется «гражданский брак». К сожалению, сожительство пропагандируется самими гражданами.

В 2015 году Научным центром социально-экономического мониторинга было проведено социологическое исследование «Причины разводов в Республике Мордовия». Стоит отметить, респонденты могли указывать сразу несколько причин развода. Главной причиной развода оказалась несовместимость характеров (34,3%). Далее указывались следующие причины расторжения брака: злоупотребление алкоголем супруги или супруга (22,3%); супружеская измена (20,6%); отсутствие взаимопонимания, поддержки (18,1%); новая любовь (14,8%); материальные трудности (14,3%).

Сегодня руководство нашей республики уделяет большое внимание вопросам демографии. Утвержден план мероприятий по улучшению демографической ситуации в Мордовии, проводятся многочисленные социально значимые мероприятия, направленные на укрепление семейных ценностей и духовно-нравственное воспитание молодежи. Существует множество мер социальной поддержки семей с детьми. Республиканская служба ЗАГС в рамках своей компетенции также принимает участие в реализации демографической политики на территории Мордовии».

Представители Министерства социальной защиты населения РМ рассказали студенчеству об основных методах и приемах поддержки семей с детьми, существующих сегодня в республике, познакомили молодежь с жилищными программами, реализуемыми в нашем регионе.

Елена БУДАНОВА