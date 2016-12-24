«Горизонт» смерти

Очевидно, что трагедия с массовыми отравлениями метанолом в Иркутске в декабре прошлого года людей ничему не учит. Как только государство ограничило оборот доступных косметических спиртосодержащих жидкостей, так любители нестандартного пойла перешли на «незамерзайку» для автомобилей. Застолье для супругов Бутяйкиных из села Чиндяново Дубенского района, которые вместо алкоголя употребляли стеклоомывающую жидкость, оказалось последним в жизни. 43-летняя Елена и 46-летний Александр на двоих выпили почти 5 литров «незамерзайки». Стеклоомывающая жидкость содержала запрещенный и смертельно опасный метанол. Шансов выжить после такого количества выпитого пойла у супругов не было.

Утром 19 марта бездыханные тела Александра и Елены Бутяйкиных в доме № 11 по ул. Советской обнаружила приехавшая из Ульяновской области сноха. Проснувшись, она вышла из комнаты и поняла, что случилось страшное - родственники были мертвы. Женщина вызвала сотрудников правоохранительных органов. Эксперты осмотрели тела и не нашли никаких признаков насильственной смерти. На столе в комнате, где находились супруги, полицейские нашли стаканы и пятилитровую канистру со стеклоомывающей зеленоватой жидкостью с названием «Горизонт плюс». Тара была практически пуста, смертельного пойла в ней оставалось только на донышке. Правоохранители сразу же выдвинули версию, что Бутяйкины отравились именно «незамерзайкой». Позже эту версию подтвердили выводы патологоанатома, делавшего вскрытие.

Сотрудники полиции выяснили, что «незамерзайку» «Гризонт» продавали в местном магазине по 100 рублей за 5 литров. Накануне Елена Бутяйкина пришла в торговую точку и купила канистру технической жидкости. Продавец поинтересовалась у Елены: «Зачем тебе «незамерзайка»? У вас и машины-то нет». На это женщина заявила, что покупает жидкость, чтобы дома мыть окна. Но Елена мыть ничего не собиралась. Техническая жидкость пошла в качестве выпивки.

Возможно, супруги купились на надпись на канистре - там утверждалось, что в составе отсутствует метанол. Значит, пить можно, решили Бутяйкины и жестоко просчитались. Ведь в составе «Горизонта» значился изопропиловый спирт. Он менее токсичен, чем метанол, однако также является весьма опасным, если его, что называется, принимать внутрь. Раздражающему воздействию подвергаются в основном глаза и дыхательная система. В результате такой атаки провоцируется головная боль и сильно угнетается центральная нервная система. Серьезное воздействие на здоровье человека способна оказать доза такого спирта уже в количестве около 50 мл. При приеме 250 мл изопропанола наступает смерть. Однако из-за сильного опьяняющего действия (в 10 раз выше, чем у этанола) человек впадает в алкогольный транс раньше, чем успевает выпить смертельное количество яда. Но самое главное состоит не в этих особенностях изопропанола.

«На этикетке «Горизонта» большими буквами было написано: «НЕ СОДЕРЖИТ МЕТАНОЛ», - заявил начальник Управления охраны общественного порядка МВД по РМ Феликс Комбаров. - В составе жидкости был указан изопропиловый спирт. Однако химическое исследование в Экспертно-криминалистическом центре республиканского МВД показало, что изопропиловый спирт отсутствовал, а вместо него присутствовал как раз метанол в концентрации 19,5%. Это многократно превышает допустимую норму (0,05%) в стеклоомывающей жидкости».

Из торговой точки, где Бутяйкина покупала «незамерзайку», для проведения химической экспертизы полицейские изъяли еще четыре пятилитровых бутыли «Горизонт плюс». Выяснилось, что и в них также содержится концентрат метилового спирта. Сейчас проверку по факту продажи товара, не отвечающего требованиям безопасности, проводят сотрудники МВД по РМ и Роспотребнадзора. Не исключено, что дело закончится возбуждением уголовного дела в отношении производителя опасной жидкости.

Проверку по факту гибели двух человек проводят и сотрудники Чамзинского межрайонного отдела Следственного комитета по РМ. И здесь, судя по всему, будет вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Ведь супруги решили выпить техническую жидкость, не предназначенную для этого, по собственной инициативе.

Как подчеркивают в МВД по РМ, стеклоомывающие жидкости на спиртовой основе содержат непищевые спирты и непригодны для пищевых целей. Кроме того, нелегальные производители используют в стеклоочистителях метиловый спирт. Он обладает слабым запахом, схожим с питьевым спиртом, дешев и хорошо очищает стекла. Однако метанол - сильный кумулятивный яд, обладающий направленным действием на нервную и сосудистую системы, зрительные нервы, сетчатку глаз. Он может вызвать острые отравления со смертельным исходом. При приеме внутрь смертельная доза метанола для человека равна 30 граммам, но тяжелое отравление, сопровождающееся слепотой, может быть вызвано всего 5-10 граммами вещества.

«Все жители села находятся в шоке от того, что произошло с супругами Бутяйкиными, - говорит глава Чиндяновского сельского поселения Елена Салаева. - Ведь Елена и Александр были еще молодыми - 43 и 46 лет, еще жить и жить. Елену я только накануне видела, она за водой ходила… Раньше супруги работали в местном колхозе. Александр - трактористом, а Елена - дояркой. Но долго они нигде не задерживались, любили выпить. В последнее время перебивались случайными заработками, кому огород вскопать, кому навоз перетаскать. Денег особо у них не водилось. У них дом как раз напротив сельсовета, я их часто встречала, разговаривала, убеждала устроиться на работу на птицефабрику. Однако ни Александр, ни Елена не особо горели желанием работать. Предпочитали выпивать. Жили только одним днем, о завтрашнем не думали.

У них двое сыновей - одному 23, другому 21 год. Поскольку родителям было не до воспитания, ребята были предоставлены сами себе и вскоре скатились на преступную дорожку. Обоих посадили, скоро, наверное, уже должны вернуться.

Во всем виновато стремление выпить. Денег на водку у них не хватило, вот и решили взять по дешевке «незамерзайку». Возможно, они уже пробовали пить такую жидкость, и в прошлый раз все обошлось, а в этот раз все закончилось печально. В селе многие удивляются, какое же крепкое здоровье нужно иметь, чтобы выпить почти всю канистру этой отравы.

Часто ли у нас в селе пьют стеклоомывающую жидкость? Раньше я никогда не замечала, чтобы в селе кто-то пил техническую жидкость. Даже продавец магазина удивилась, когда Елена покупала канистру этого «Горизонта».

Напомним, что массовое отравление метанолом в Иркутске произошло в декабре 2016 года. В результате отравления в общей сложности пострадали 123 человека, 76 из них скончались. По количеству жертв это отравление стало самым крупным за всю историю России.

С 17 декабря в больницы Иркутска стали обращаться первые отравившиеся спиртосодержащей жидкостью - концентратом для принятия ванн «Боярышник». Жидкость не предназначалась для использования в пищу, о чём указывалось на упаковке, однако её пили из-за присутствия в составе этилового спирта. Выяснилось, что в районе Ново-Ленино, где и были зарегистрированы все случаи отравления, была распродана партия, в которой в нарушение состава продукта был использован метиловый спирт. Концентрация метанола была столь велика, что главврач городской больницы города Иркутска сообщила о случаях мгновенной смерти сразу после употребления суррогата. Позже правоохранители обнаружили в пригороде Иркутска подпольный цех по розливу спиртосодержащей жидкости, официально производившейся в Санкт-Петербурге. На следующий день был обнаружен еще один такой нелегальный цех в Шелехове. Помимо метилового спирта в «Боярышнике» в результате исследований был выявлен антифриз.

Сергей НОВИЦКИЙ