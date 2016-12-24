В Саранске 1 и 2 апреля будет временно ограничено движение по улице Рабочей

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В связи с проведением земляных работ по монтажу трубопровода будет временно ограничено движение всех транспортных средств через железнодорожный переезд 27 км Рузаевской дистанции пути по ул. Рабочей (в районе ООО «Саранский элеватор»). Ограничение будет действовать с 9.00 1 апреля до 6.00 2 апреля.

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