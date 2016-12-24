Жительница Мордовии из-за ревности изуродовала возлюбленного

Репортер

В Большеберезниковском районе Мордовии решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летней девушки. Ее подозревают в нанесении телесных повреждений своему избраннику.

В дежурную часть полиции Большеберезниковского района поступил звонок из приемного отделения больницы. В медицинское учреждение был доставлен 25-летний парень с травмами головы, множественными колото-резанными ранами лица, грудной клетки и ног. В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлены обстоятельства получения травм и личность подозреваемого, а точнее, подозреваемой. Ей оказалась 18-летняя подруга бедолаги.

По предварительным данным, пара распивала спиртные напитки, находясь в квартире молодого человека. Тут хозяину жилья позвонила знакомая, но трубку взяла его девушка. Разговор у дам не задался и быстро перерос в сплошные ругательства. Итог сей словесной перепалки оказался печальным для парня – на почве взыгравшей ревности, девушка сначала табуретом, а потом кухонным ножом нанесла удары своему кавалеру.

Через некоторое время барышня самостоятельно оказала потерпевшему первую медицинскую помощь, обработав и перевязав раны. На следующий день участники конфликта обратились в больницу.

Как подчеркивают в МВД по РМ, свою вину гражданка не отрицает. В настоящее время устанавливается степень тяжести причинения вреда здоровью потерпевшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Секс-атака

Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей

В Саранске выбрали «Сударушку-2017»

«Сударушка» отличается завидным постоянством: конкурсу в этом году уже 21 год, проходит он традиционно в первых числах марта и по-прежнему...

Конкурс красоты

№11  Дарья

 Посмотреть все фотографии