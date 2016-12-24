Жительница Мордовии из-за ревности изуродовала возлюбленного

Секс-атака
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
В Большеберезниковском районе Мордовии решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении 18-летней девушки. Ее подозревают в нанесении телесных повреждений своему избраннику.
В дежурную часть полиции Большеберезниковского района поступил звонок из приемного отделения больницы. В медицинское учреждение был доставлен 25-летний парень с травмами головы, множественными колото-резанными ранами лица, грудной клетки и ног. В ходе оперативных мероприятий полицейскими установлены обстоятельства получения травм и личность подозреваемого, а точнее, подозреваемой. Ей оказалась 18-летняя подруга бедолаги.
По предварительным данным, пара распивала спиртные напитки, находясь в квартире молодого человека. Тут хозяину жилья позвонила знакомая, но трубку взяла его девушка. Разговор у дам не задался и быстро перерос в сплошные ругательства. Итог сей словесной перепалки оказался печальным для парня – на почве взыгравшей ревности, девушка сначала табуретом, а потом кухонным ножом нанесла удары своему кавалеру.
Через некоторое время барышня самостоятельно оказала потерпевшему первую медицинскую помощь, обработав и перевязав раны. На следующий день участники конфликта обратились в больницу.
Как подчеркивают в МВД по РМ, свою вину гражданка не отрицает. В настоящее время устанавливается степень тяжести причинения вреда здоровью потерпевшего, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей
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