В центральной части Саранска 1 апреля будет временно отключено холодное водоснабжение

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В связи с работами по замене участка водопровода на перекрестке улиц Рабочая и Б.Хмельницкого 1 апреля с 9:00 до 18:00  запланировано отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:

ул. Рабочая, д. 7, 13, 15, 34; 59; 61;

ул. Б.Хмельницкого, 1а/1;

ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 13, 14а, 16, 17, 17б, 23, 25;

ул. Володарского, д. 5, 20, 22, 22а;

пр. Ленина, д. 7.

Ослабленное давление холодного водоснабжения ожидается по следующим адресам:

ул. Крупской, д. 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3;

ул. Советская, д. 31, 33.

 Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.

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