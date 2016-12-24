В центральной части Саранска 1 апреля будет временно отключено холодное водоснабжение

«Борис не поверил, когда я сказал, что его убьют!»
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
В связи с работами по замене участка водопровода на перекрестке улиц Рабочая и Б.Хмельницкого 1 апреля с 9:00 до 18:00 запланировано отключение холодного водоснабжения по следующим адресам:
ул. Рабочая, д. 7, 13, 15, 34; 59; 61;
ул. Б.Хмельницкого, 1а/1;
ул. Коммунистическая, д. 8, 10, 13, 14а, 16, 17, 17б, 23, 25;
ул. Володарского, д. 5, 20, 22, 22а;
пр. Ленина, д. 7.
Ослабленное давление холодного водоснабжения ожидается по следующим адресам:
ул. Крупской, д. 16, 18, 20, 22/1, 22/2, 22/3;
ул. Советская, д. 31, 33.
Муниципальное предприятие «Саранскгорводоканал» приносит извинения горожанам за временные неудобства.
Первый президент Мордовии - о своих отношениях с Борисом Немцовым
К жителям Саранска, не имеющим в квартирах приборов учета коммунальных услуг, в феврале применят повышающий коэффициент начисления платы
Глава Мордовии обозначил факторы роста республиканской экономики
Мордовские производители жалуются на диктат торговых сетей
С таянием снега на дорогах и тротуарах, на газонах и во дворах жилых домов, на территориях организаций нередко можно увидеть много мусора -...
В Ленинском суде арестована уроженка Таджикистана, 25-летняя Джамила Карамшоева. Девушка в Саранске сдала в аренду не свою квартиру гражданину...
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
В городском и районных управлениях Пенсионного фонда Мордовии невиданный наплыв клиентов. Люди, вышедшие на заслуженный отдых в разное время,...
В Мордовии все больше комплексов фотовидеофиксации измеряют среднюю скорость движения автомобилей
Четырех парней подозревают в групповом изнасиловании матери двух малолетних детей