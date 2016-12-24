По факту падения рабочих начата доследственная проверка

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Следственный комитет Мордовии начал доследственную проверку по факту публикации в республиканских СМИ сообщения о падении рабочих при проведении ремонта фасада жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Напомним, инцидент произошел 22 марта во дворе жилого дома по улице Попова. Двое рабочих, находясь в специальной строительной люльке, сорвались вниз с высоты пятого этажа. С различными травмами они были госпитализированы.
Как поясняют в СКР, в настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
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