Двоих жителей республики будут судить за изнасилования и кражи

Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении двух жителей республики. Их обвиняют в изнасилованиях и кражах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

В ночь на 11 мая 2016 года в Торбеевском районе обвиняемые изнасиловали, а также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 31-летней женщины. В процессе совершения половых преступлений они похитили у потерпевшей мобильный телефон и золотые изделия. Кроме того, одному из обвиняемых предъявлено обвинение в неоднократном половом сношении с 15-летней девочкой, имевшем место с января по март 2015 года. Другой молодой человек обвиняется в совершении кражи продуктов питания из отделения почтовой связи путем проникновения через крышу здания в феврале 2014 года.

По делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.