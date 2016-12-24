Двоих жителей республики будут судить за изнасилования и кражи

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Следственный комитет Мордовии закончил расследование уголовного дела в отношении двух жителей республики. Их обвиняют в изнасилованиях и кражах. Об этом сообщает пресс-служба СКР.
В ночь на 11 мая 2016 года в Торбеевском районе обвиняемые изнасиловали, а также совершили насильственные действия сексуального характера в отношении ранее незнакомой 31-летней женщины. В процессе совершения половых преступлений они похитили у потерпевшей мобильный телефон и золотые изделия. Кроме того, одному из обвиняемых предъявлено обвинение в неоднократном половом сношении с 15-летней девочкой, имевшем место с января по март 2015 года. Другой молодой человек обвиняется в совершении кражи продуктов питания из отделения почтовой связи путем проникновения через крышу здания в феврале 2014 года.
По делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
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