В Саранске пройдет фестиваль национальной кухни

Петр Тултаев провел заседание Президиума Совета Ассоциации финно-угорских народов России в Уфе
3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
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3 марта в Уфе состоялось заседание Президиума Совета Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской...
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