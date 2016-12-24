В Саранске пройдет фестиваль национальной кухни

Чемпионат мира по футболу все ближе. Уже сейчас необходимо продумать, как развлекать и чем удивить наших гостей. На рабочем совещании Глава Саранска Петр Тултаев предложил провести этим летом фестиваль национальных культур, обязательным атрибутом которого должна стать национальная кухня.

- Блюда должны быть действительно национальными, никаких роллов по-мордовски! - распорядился мэр столицы Мордовии. - У нас и без них есть что предложить гостям. Например, сиволь, пачат… Это могут быть блюда русской, татарской, мордовской кухонь…

Также Петр Тултаев отметил, что в Саранске есть дефицит сувенирной продукции.

- Надо чаще использовать Фонтанный спуск, - заявил градоначальник. - У нас есть мастера, которые не могут реализовать свои работы. Собирайте мастеров со всей республики и города, пусть они разместятся на набережной Саранки. Кроме того, этим же летом должен быть проведен фестиваль резчиков по дереву.

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